Videovigilancia bajo ataque: cómo Axis Communications protege la seguridad en red de las empresas





La nueva frontera de la ciberseguridad: la videovigilancia conectada

En la era digital, las cámaras de videovigilancia ya no solo “observan”: procesan, almacenan y transmiten información crítica. Desde el control de accesos hasta la supervisión operativa, estos sistemas son piezas clave en la seguridad física y digital de una empresa. Sin embargo, su conexión a la red también los convierte en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes.

De acuerdo con Gartner, la inversión global en ciberseguridad superó los 200 mil millones de dólares en 2024, y se prevé que siga creciendo debido a la expansión de amenazas dirigidas a dispositivos conectados, como las cámaras IP y los sistemas de gestión de video (VMS).

En este contexto, Axis Communications, líder mundial en soluciones de seguridad y videovigilancia en red, fortalece su compromiso con la protección integral de las organizaciones. La compañía impulsa un enfoque de ciberseguridad proactiva, diseñado para que la confianza, la privacidad y la seguridad formen parte de cada etapa de sus productos.

“La ciberseguridad no es opcional: es un componente crítico de nuestra misión. Proteger a nuestros clientes y sus datos es nuestra prioridad”,

señala Luis Bonilla, gerente de Ingeniería y Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Axis Communications.

Por qué los sistemas de videovigilancia son blanco de ciberataques

Para muchas medianas empresas, el sistema de videovigilancia se ha convertido en una herramienta de análisis y control operativo. Pero pocos consideran que también es un dispositivo IoT (Internet de las cosas) con acceso directo a la red corporativa.

Un ataque a estos sistemas puede permitir a los delincuentes:

Acceder a información sensible (imágenes, registros de acceso, patrones de movimiento).

Interrumpir operaciones críticas.

Manipular sensores o controles de acceso.

Infiltrarse en la red interna y obtener credenciales o datos confidenciales.

De acuerdo con el Informe de Ciberseguridad de Microsoft 2025, una de cada tres medianas empresas ya ha sido víctima de un incidente de seguridad, con pérdidas promedio de 250 mil dólares por evento. La videovigilancia no es la excepción: un punto débil en una cámara puede comprometer toda la red empresarial.

En el artículo de Pymempresario “Ciberseguridad, eficiencia e innovación: claves para el futuro de las medianas empresas en México” se destaca que el 67.5 % de las empresas mexicanas considera la ciberseguridad su principal riesgo operativo, sobre todo ante la digitalización acelerada.

El modelo Axis: seguridad desde el diseño hasta la operación

El enfoque de Axis Communications se basa en la filosofía de Security by Design, que integra la ciberseguridad en todas las etapas del ciclo de vida del producto:

1. Diseño seguro

Cada cámara, sensor o grabador se desarrolla bajo estándares internacionales de seguridad (como IEC 62443), garantizando que la protección esté incorporada desde la concepción del producto.

2. Actualizaciones constantes

Los sistemas reciben actualizaciones de firmware y software periódicas para neutralizar nuevas vulnerabilidades. Esto evita que los atacantes exploten brechas conocidas.

3. Cifrado y control de accesos

Toda la información transmitida y almacenada está cifrada mediante protocolos seguros. Solo personal autorizado puede acceder a los dispositivos, protegiendo la privacidad y la integridad de los datos.

4. Monitoreo y respuesta activa

Axis opera Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) que realizan vigilancia continua de los sistemas, detectando comportamientos anómalos y respondiendo a incidentes en tiempo real.

5. Capacitación continua

La empresa también promueve programas de formación para sus clientes y socios, con recursos educativos y guías prácticas que ayudan a reforzar la seguridad digital en las operaciones diarias.

Cómo proteger la videovigilancia de una mediana empresa

Las medianas empresas, al carecer de departamentos dedicados exclusivamente a la ciberseguridad, son un objetivo recurrente. Estas son algunas acciones recomendadas para blindar su infraestructura:

🔒 Auditorías de vulnerabilidad

Realizar revisiones periódicas de la red y de los sistemas de videovigilancia para identificar brechas o configuraciones inseguras.

🧩 Segmentación de red

Separar la red de cámaras de la red administrativa para evitar que un ataque en un dispositivo afecte a toda la infraestructura.

🧠 Capacitación del personal

Formar al equipo en buenas prácticas digitales: contraseñas seguras, actualizaciones frecuentes y reconocimiento de intentos de intrusión.

⚙️ Política de Zero Trust

Implementar una política de “confianza cero”, donde ningún dispositivo o usuario se considere seguro por defecto.

📈 Monitoreo proactivo

Establecer alertas y herramientas de análisis que detecten tráfico inusual o intentos de acceso no autorizados.

🧾 Plan de respuesta a incidentes

Contar con un protocolo claro de actuación en caso de ciberataque, que incluya aislamiento de sistemas, recuperación de datos y comunicación interna.

Estas prácticas ayudan a prevenir pérdidas económicas y a proteger la reputación corporativa, que en muchos casos es el activo más difícil de recuperar tras un incidente.

Sectores más vulnerables ante ataques a la videovigilancia

Los ciberataques a sistemas de videovigilancia impactan con fuerza en sectores donde la seguridad física y la información operativa son sensibles:

Manufactura e industria: control de procesos, monitoreo de líneas y acceso a plantas.

Retail: análisis de flujo de clientes, prevención de pérdidas y control de inventarios.

Salud: protección de datos de pacientes y control de zonas restringidas.

Logística y transporte: monitoreo de almacenes, flotillas y rutas.

Infraestructura crítica: energía, telecomunicaciones y seguridad pública.

Cada uno de estos sectores maneja información que, de ser comprometida, puede generar daños financieros, operativos o reputacionales graves.

El retorno de invertir en ciberseguridad

Invertir en seguridad digital no es un gasto, sino una decisión estratégica con beneficios medibles:

Previene pérdidas financieras y operativas.

Fortalece la confianza del cliente.

Cumple con regulaciones de protección de datos.

Diferencia competitivamente a la empresa.

Permite crecer con seguridad y resiliencia.

La experiencia de Axis Communications demuestra que integrar la ciberseguridad en la videovigilancia aumenta el valor de la inversión, reduce riesgos y mejora la eficiencia operativa de las empresas.

Conclusión: la seguridad como ventaja competitiva

En 2025, la videovigilancia dejó de ser una herramienta pasiva: ahora es parte de la infraestructura digital que sostiene la operación empresarial.

Sin embargo, si no se protege adecuadamente, puede transformarse en una vulnerabilidad crítica.

La propuesta de Axis Communications ofrece a las medianas empresas una ruta clara hacia la seguridad en red integral, donde cada cámara, cada sensor y cada sistema conectado está protegido bajo los más altos estándares internacionales.

En palabras simples: la confianza no se instala, se construye y se mantiene día a día.

