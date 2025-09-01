“Viernes Muy Mexicano”: El nuevo impulso de Concanaco al consumo local y los negocios familiares





La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) ha lanzado una innovadora campaña llamada “Viernes Muy Mexicano”, una iniciativa estratégica dirigida a reforzar la economía local y empoderar a los emprendedores nacionales a través de descuentos, activaciones culturales y visibilidad digital. Presentada el 28 de agosto de 2025, la campaña se llevará a cabo cada último viernes de mes hasta diciembre de 2025.

Objetivos principales de la campaña

Impulsar el consumo local y el orgullo nacional: Bajo el lema “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”, la campaña promueve productos y servicios de origen nacional, destacando la identidad y el arraigo cultural. Apoyo a negocios familiares y comunitarios: La convocatoria está abierta de manera voluntaria a artesanos, comerciantes, prestadores de servicios, productores, fabricantes y al sector turístico. Generar visibilidad y flujo de clientes: Los negocios participantes obtendrán un distintivo y póster físico, más un código QR que dirige a un mapa digital con todas las ubicaciones y ofertas disponibles. Resaltar experiencias locales y cultura: Se organizarán Ferias Regionales en sitios emblemáticos, que permitirán visibilizar la riqueza cultural y económica de las distintas regiones del país.

Cronograma y momentos clave

Fecha Evento 4 de septiembre de 2025 Apertura de inscripciones para negocios Septiembre de 2025 Difusión nacional, entrega de distintivos y pósters 26 de septiembre de 2025 Primer “Viernes Muy Mexicano Último viernes de cada mes (hasta diciembre 2025) Jornadas especiales continuas Diciembre 2025 Primer balance de resultados y ajuste de estrategia para el siguiente año

¿Por qué esta campaña es relevante para emprendedores y pequeñas empresas?

Visibilidad directa : El distintivo y las Ferias Regionales potencian el reconocimiento de marca entre consumidores locales.

: El distintivo y las Ferias Regionales potencian el reconocimiento de marca entre consumidores locales. Herramientas digitales accesibles : El mapa digital y códigos QR facilitan el descubrimiento de comercios y ayudan a dirigir flujo de clientes hacia ellos.

: El mapa digital y códigos QR facilitan el descubrimiento de comercios y ayudan a dirigir flujo de clientes hacia ellos. Alianza público-privada : La coordinación con la Presidencia de la República y ANEF refuerza el respaldo institucional, algo clave para la confianza de emprendedores y consumidores.

: La coordinación con la Presidencia de la República y ANEF refuerza el respaldo institucional, algo clave para la confianza de emprendedores y consumidores. Construcción de comunidad : Al participar, los negocios se conectan entre sí, fortaleciendo redes locales y colaboraciones potenciales.

: Al participar, los negocios se conectan entre sí, fortaleciendo redes locales y colaboraciones potenciales. Impulso a la economía local y empleo: La acción colectiva puede traducirse en dinamismo económico y, con ello, en más empleos y mejor desarrollo en territorios.

Retos y visiones críticas

Algunas voces del ámbito comercial han advertido desafíos, sobre todo para los negocios pequeños con márgenes ya limitados. Como señaló Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar (ConComercio):

“Pensar que los comercios (…) que han enfrentado costos más altos en suministros y se les han reducido márgenes de ganancia, es difícil entrar a otra jornada de descuentos”

Además, destaca la presión que enfrentan los comercios frente a grandes cadenas que pueden aplicar descuentos más agresivos, lo que hace que la campaña “no tenga tanto empaque”, según su perspectiva.

Contexto: “Viernes Muy Mexicano” vs El Buen Fin

Muchos podrían comparar esta campaña con El Buen Fin, que ha sido tradicionalmente uno de los eventos de mayor consumo en el país, aunque con críticas vinculadas a endeudamiento y la efectividad real de los descuentos.

“Viernes Muy Mexicano”, a diferencia de El Buen Fin, se enfoca en:

Periodicidad mensual.

Impulso al negocio local y familiar.

Valor simbólico cultural y regional.

Incluso estudios anteriores de Concanaco han estimado que, en temporadas como diciembre, el consumo responsable y en negocios de proximidad estimula una derrama económica significativa —como los 560 mil millones de pesos estimados para diciembre de 2024.

Recomendaciones para emprendedores

Inscribirse a tiempo, a partir del 4 de septiembre; estar listos para el distintivo y el mapa digital. Diseñar ofertas atractivas y viables, incluso si no se pueden reducir tanto los precios; pueden incluir experiencias, obsequios, empates de compra o valor agregado. Aprovechar la digitalización, utilizando el QR y redes sociales para atraer clientes y destacar sus productos diferenciadores. Capacitarse y trabajar en alianza, pues Concanaco ofrece recursos para digitalización y formalización comercial. Medir resultados: llevar indicadores de ventas, tráfico e interacción para evaluar impacto y ajustar estrategias rápidamente.

Conclusión

El programa “Viernes Muy Mexicano” de Concanaco es más que una campaña de descuentos: es una estrategia cultural y económica que fortalece el consumo local y empodera a los emprendedores. Al integrarse, los negocios no solo ganan visibilidad, sino que también participan en un movimiento colectivo que reivindica lo hecho en México con orgullo y propósito. Si logran superar los retos operativos, esta iniciativa puede marcar el inicio de una revitalización sostenible para millones de micro, pequeñas y medianas empresas en el país.

