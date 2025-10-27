Yucatech Festival 2026: la cita que convertirá a Mérida en el nuevo epicentro de innovación y negocios tecnológicos en América Latina





El ecosistema emprendedor mexicano está a punto de dar un gran salto con la llegada del Yucatech Festival 2026, un encuentro que promete trascender la definición tradicional de los eventos tecnológicos para convertirse en un catalizador de alianzas estratégicas, inversiones y oportunidades reales de negocio.

El festival se llevará a cabo el 16 de abril de 2026 en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán (CIC), un recinto equipado con la más avanzada tecnología y diseñado para recibir a más de 500 asistentes altamente especializados, entre los que destacan CIO’s, CTO’s, inversionistas, empresarios y startups. Este evento posiciona a Mérida como el nuevo hub digital del sureste mexicano, y refuerza la visión de que la tecnología puede y debe ser una herramienta de crecimiento económico y social.

“El Yucatech Festival 2026 es la cristalización de una visión: posicionar a México y a la región como un verdadero hub de innovación. Estamos convencidos de que la tecnología debe ser una herramienta de crecimiento, por ello hemos curado este evento para reunir a más de 500 líderes e inversionistas que, junto a las startups más prometedoras, no solo hablarán de las tendencias como la IA y la ciberseguridad, sino que generarán las alianzas que transformarán el futuro empresarial de América Latina”, señaló Esteban Rey, director del Yucatech Festival y CEO de Ignia Cloud.

Un evento hecho para conectar innovación y negocio

Más que un espacio de exhibición o conferencias, el Yucatech Festival 2026 está concebido como una plataforma de conexión entre los actores más relevantes del ecosistema tecnológico y empresarial de América Latina. Con 25 ponentes de talla mundial, incluyendo 10 líderes internacionales, los asistentes podrán participar en ponencias, paneles simultáneos y sesiones de networking diseñadas para impulsar la innovación colaborativa.

Entre los nombres destacados se encuentran Uri Levine, cofundador de Waze; Carlos Marmolejo, CEO y cofundador de FINSUS; Miguel Ángel Durán “MIDUDEV”, referente del desarrollo web en habla hispana; Pablo Fredrikson “Pelado Nerd”, divulgador tecnológico; y Jaime Andrés Restrepo Gómez “Dragon Jar”, experto en ciberseguridad. Además, figuras como David McCarl y otros especialistas en Machine Learning, Data Science, fintech y cloud computing ofrecerán perspectivas clave sobre el rumbo que tomará la economía digital.

Una agenda que impulsa el futuro empresarial

La agenda del evento abordará algunos de los temas más estratégicos para el crecimiento y consolidación de startups y empresas tecnológicas:

Inteligencia Artificial y automatización empresarial

Sustentabilidad e innovación verde

Ciberseguridad y privacidad de datos

Fintech y nuevas soluciones financieras

Negocios en la nube (Cloud)

Transformación digital y estrategias de crecimiento

El objetivo es ofrecer contenido de valor que no solo inspire, sino que brinde herramientas prácticas para escalar negocios, atraer inversión y generar impacto positivo en la región.

Más de 30 espacios de networking y activaciones

Además de las conferencias, el Yucatech Festival 2026 contará con más de 30 stands y zonas de activación de marca, en las que startups, corporativos e inversionistas podrán establecer contactos, mostrar sus soluciones y explorar sinergias comerciales.

Estos espacios estarán diseñados para fomentar la conversación entre quienes están desarrollando nuevas tecnologías y aquellos que buscan implementarlas en sus modelos de negocio.

El formato del evento busca romper las barreras tradicionales entre los expositores y los asistentes, apostando por un entorno abierto y colaborativo donde las ideas puedan fluir y convertirse en proyectos tangibles.

Yucatán: un nuevo polo tecnológico en expansión

La elección de Mérida no es casual. En los últimos años, Yucatán ha consolidado su reputación como una de las regiones más atractivas para la inversión en innovación y tecnología.

Su conectividad, calidad de vida, seguridad y crecimiento en infraestructura digital la han convertido en un punto estratégico para empresas de base tecnológica.

El gobierno estatal ha apostado por impulsar la economía del conocimiento, atrayendo tanto a startups nacionales como a corporativos internacionales que ven en la región un terreno fértil para el desarrollo.

Eventos como el Yucatech Festival refuerzan esa estrategia, creando un ecosistema que articula talento, inversión y desarrollo sostenible.

Oportunidades para emprendedores y PyMEs

Uno de los grandes valores del Yucatech Festival 2026 es su enfoque en acercar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) al entorno tecnológico y de innovación.

Muchas de las herramientas, soluciones y alianzas que se generarán durante el evento están diseñadas para fortalecer el tejido empresarial local, permitiendo que las empresas más pequeñas accedan a nuevas tecnologías, modelos de negocio y financiamiento.

En ese sentido, este tipo de iniciativas se complementan con otros programas públicos que también buscan fortalecer el ecosistema emprendedor.

Por ejemplo, la Ciudad de México lanzó recientemente un esquema de apoyo financiero que ofrece capital semilla de 25 mil pesos y créditos de hasta 100 mil pesos para emprendedores y pequeñas empresas.

Puedes conocer más detalles en esta nota de PYME Empresario: “CDMX otorgará capital semilla de 25 mil pesos y créditos de hasta 100 mil para impulsar a las pequeñas empresas”.

La visión: impulsar la próxima ola de transformación digital

El Yucatech Festival 2026 no solo busca inspirar, sino activar el cambio.

Al conectar startups emergentes con inversionistas, expertos y corporativos, el evento apunta a generar alianzas que trasciendan lo temporal y fortalezcan el ecosistema tecnológico de América Latina.

Cada conversación, cada proyecto presentado y cada alianza generada en Mérida será un paso más hacia la consolidación de un entorno en el que la tecnología esté al servicio de las personas y del desarrollo económico sostenible.

Conclusión

Con una agenda de clase mundial, un ecosistema vibrante y la visión de conectar innovación con propósito, el Yucatech Festival 2026 se perfila como uno de los eventos tecnológicos más influyentes del continente.

Para los emprendedores, representa una oportunidad única para aprender, conectar y formar parte activa del futuro digital de México y América Latina.

