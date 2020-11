No hay pretextos, lanzan becas para la era de la economía digital del “Q-commerce”

La pandemia puso en evidencia el desafío y mensaje a la condición humana, que de inmediato organizó la puesta en marcha de medidas sanitarias, aislamiento social y la búsqueda de soluciones innovadoras.

Durante la pandemia la mayoría de las empresas, PyMEs, MiPyMEs, cuentapropistas, profesionales, comerciantes y trabajadores a nivel nacional, regional y global se preparan de manera acelerada por COVID19 y sus consecuencias para poner en marcha la nueva estrategia, es importante revisar el comportamiento del consumidor, las cifras de la industria y los aprendizajes de los meses pasados:

Con el impacto de la pandemia, creció un 106% la facturación anual , según el estudio de MidTerm realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico CACE

, según el estudio de realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico CACE Los nuevos hábitos de compra online de los consumidores generaron múltiples niveles de experiencia que las marcas y retailers deben atender.

que las marcas y retailers deben atender. La comunicación directa con los consumidores será fundamental, formando un ecosistema D2C (Direct to Consumer) cada vez más sólido.

formando un ecosistema (Direct to Consumer) cada vez más sólido. El Q-Commerce se abre paso en un momento donde las luces están sobre la experiencia del consumidor: journey y painpoints, al máximo nivel.

Para preparar a los profesionales de “la nueva era”, desde el eCommerce Institute, organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la Economía Digital en los diferentes países de Latinoamérica con el objetivo de promover iniciativas que consoliden e impulsen el mundo de los negocios por Internet, lanza una nueva convocatoria de su Programa Regional de Becas para toda su oferta académica del 2do Semestre 2020 y 1er Semestre 2021, con el objetivo de impulsar la profesionalización de la industria digital en América Latina.

El programa abarca tanto cursos intensivos en comercio electrónico y marketing online, diplomados y especializaciones a nivel posgrado, hasta la participación en jornadas y eventos organizados por el eCommerce Institute, sus capítulos locales y red de instituciones partner en América Latina.

Este programa apunta a estimular el networking y seguir fortaleciendo la formación y especialización en el mundo de los negocios por Internet, incorporando capital humano capacitado para poder enfrentar los nuevos desafíos que plantea la creciente economía digital en América Latina

Incluye modalidades presenciales, online y blended, en instituciones como: EMPLEARTEC, Escuela Virtual del Mercosur, UBA, USAL, CUTI, CCS, ESEADE, CAC, CAECE, CACE, entre otras, con interesantes beneficios.

“Ya no existen razones para volver atrás, quien mira el pasado de sus comercios con añoranza y quien no aceptó los cambios que han sido imperiosos tendrá que acomodarse en su silla a ver cómo se desmoronan sus negocios poco a poco y dentro de los próximos cinco años. La tecnologización y digitalización llegó para quedarse en la vida de las personas y es el ecommerce quien está demostrando cuán real es esta expresión. Ya no es un deseo, ni una advertencia, sino más bien una revolución que se ha impuesto y que, en definitiva, afortunadamente no nos encontró sin respuestas”, afirma Mg. Marcos Pueyrredon, Presidente eCommerce Institute, director del Programa Ejecutivo de Retail eCommerce-Global VP- VTEX

Para mayor información, consulte oferta académica eCommerce Institute 2020-2021 https://ecapacitacion.org/

