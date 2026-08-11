Antes de invertir, verifica: el miedo no debe detener tu patrimonio, los fraudes sí

Para Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero, el reto consiste en transformar el miedo en un proceso de análisis. En México, miles de personas mantienen su dinero sin invertir por temor a ser víctimas de fraude. Aunque la preocupación es válida ante el incremento de las estafas financieras digitales, renunciar a invertir también tiene un costo: perder poder adquisitivo frente a la inflación y dejar pasar oportunidades para hacer crecer el patrimonio, afirma Prestadero, la primera comunidad de préstamos entre personas por internet en México.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el ahorro financiero total en México alcanzó 34.7 billones de pesos al cierre de 2025, equivalente a 95.6 % del PIB, lo que refleja una mayor participación de los mexicanos en productos financieros formales.

Sin embargo, la sofisticación de los fraudes también ha aumentado. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) anota que entre enero y mayo de 2026, los reclamos por posibles fraudes crecieron 18 % en la banca múltiple y cerca de 49 % en entidades Fintech, impulsados por esquemas de phishing, suplantación de identidad, llamadas falsas y sitios Web apócrifos.

Ante este escenario, Gerardo Obregón afirma que el mayor riesgo no siempre es invertir, sino hacerlo sin verificar dónde se deposita el dinero. “Entiendo perfectamente el miedo de muchas personas. Todos hemos escuchado historias de fraudes y plataformas falsas. Pero el verdadero mensaje no debe ser ‘no inviertas’, sino ‘aprende a identificar dónde sí puedes invertir’. El miedo protege; la desinformación es la que hace perder dinero.”

El directivo explica que los fraudes suelen aprovechar la urgencia, la falta de conocimiento y la promesa de ganancias extraordinarias. “Si alguien te garantiza rendimientos espectaculares, te presiona para depositar hoy o evita responder preguntas sobre quién regula su operación, probablemente no estás frente a una inversión, sino frente a una estafa.”

Prestadero recomienda que antes de realizar cualquier inversión los usuarios sigan estas medidas: