Rentabilidad: El fin del crecimiento a cualquier costo

Por: José Trejo, director general de Pagaqui

Durante años, el ecosistema emprendedor estuvo impulsado por una misma consigna: crecer a cualquier costo. Levantar rondas de inversión cada vez más grandes, conquistar participación de mercado antes que los competidores y priorizar la expansión sobre los resultados financieros era, para muchos, la fórmula del éxito.

Hoy esa lógica cambió. El aumento en las tasas de interés, un entorno económico más incierto y un mercado de inversión mucho más selectivo transformaron las reglas del juego. El capital dejó de ser abundante y los inversionistas comenzaron a hacer una pregunta mucho más sencilla, pero también mucho más importante: ¿cuándo será rentable el negocio?

Los datos reflejan este cambio de paradigma. De acuerdo con PitchBook, plataforma de datos y análisis financieros, la inversión global de capital de riesgo continúa muy por debajo de los niveles alcanzados durante el auge de 2021, mientras que KPMG, en su informe Pulse of Fintech, documenta que los inversionistas están privilegiando empresas con modelos financieros sólidos, crecimiento eficiente y una ruta clara hacia la rentabilidad, por encima de organizaciones que únicamente muestran un crecimiento acelerado.

De esta manera, la conversación dejó de girar alrededor de cuánto crece una empresa. Hoy se centra en la capacidad de generar valor mientras crece y entender que la rentabilidad ya no representa la etapa final del desarrollo empresarial, sino el principal habilitador del crecimiento sostenible.

Un negocio rentable tiene la capacidad de financiar su propia innovación, fortalecer su operación, invertir en talento, desarrollar nuevos productos y enfrentar ciclos económicos adversos sin depender permanentemente de nuevas rondas de inversión. En cambio, el crecimiento desordenado suele generar estructuras cada vez más costosas, procesos poco eficientes y una dependencia constante de capital externo para sostener la operación.

No es casualidad que CB Insights identifique que una de las principales razones por las que fracasan las startups es quedarse sin efectivo, consecuencia de modelos de crecimiento que priorizan la expansión antes que la generación sostenible de ingresos. Crecer de manera continua es indispensable, pero hacerlo sin disciplina financiera y eficiencia dejó de ser estratégico.

En el sector financiero y de pagos, esta realidad resulta aún más evidente. La tecnología permite escalar operaciones, automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario. Sin embargo, ninguna plataforma tecnológica puede compensar un modelo de negocio que no genera valor económico.

En este contexto, la innovación acelera el crecimiento, pero la rentabilidad garantiza que ese crecimiento pueda sostenerse. Las organizaciones que liderarán la próxima década no serán necesariamente las que levanten más capital, sino aquellas capaces de convertir cada peso invertido en mayor productividad, mejores experiencias para sus clientes y resultados financieros consistentes.

No es casualidad. Las empresas que combinan crecimiento con rentabilidad generan significativamente más valor para sus accionistas que aquellas que privilegian únicamente uno de estos factores. Además, el liderazgo empresarial ya no consiste en elegir entre crecer o ser rentable, sino en construir organizaciones capaces de hacer ambas cosas al mismo tiempo.

Sin duda, el crecimiento solo tiene sentido cuando crea valor sostenible. Y sí, la tecnología es un poderoso acelerador, pero únicamente produce resultados duraderos cuando está respaldada por un modelo de negocio sólido y rentable. Porque crecer abre oportunidades y genera expectativas, pero la rentabilidad crea independencia y genera permanencia.

En un entorno donde el acceso al capital ya no puede darse por sentado, la pregunta estratégica dejó de ser qué tan rápido puede crecer una empresa, sino qué tan capaz es de sostener ese crecimiento durante los próximos diez años.

Las organizaciones que respondan mejor a ese desafío no solo sobrevivirán. Serán las que marcarán el rumbo de los negocios durante la próxima década.