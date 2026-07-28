Seis cambios que redefinen el liderazgo empresarial

Durante décadas, las empresas han competido al perfeccionar sus productos, optimizar costos, acelerar la innovación o al incorporar nuevas tecnologías. Esa lógica impulsó el crecimiento de los negocios durante años. Sin embargo, las reglas comienzan a cambiar. La inteligencia artificial ha democratizado capacidades antes reservadas para unos cuantos. Los productos son cada vez más comparables y los consumidores pueden evaluar alternativas en cuestión de segundos. La diferencia ya no radica únicamente en lo que una organización ofrece, sino en la confianza que es capaz de construir en cada interacción.

La experiencia del cliente dejó de ser un componente del servicio para consolidarse como uno de los activos estratégicos con mayor capacidad para impulsar el crecimiento, fortalecer la reputación y construir relaciones de largo plazo. Ya no basta con resolver necesidades; el verdadero desafío consiste en generar confianza antes, durante y después de cada punto de contacto. De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC México), 86 % de los consumidores está dispuesto a pagar más por una experiencia sobresaliente, mientras que las organizaciones que la convierten en una prioridad estratégica incrementan sus ingresos hasta 10 % más rápido que aquellas que continúan compitiendo exclusivamente por precio o producto.

Esta evolución modifica la forma en que las organizaciones entienden el liderazgo. Las compañías con mejores resultados ya no se limitan a optimizar procesos; diseñan relaciones capaces de generar confianza sostenida, fortalecer su reputación y crear vínculos duraderos con clientes, colaboradores y sociedad.

“Durante años las empresas administraron productos. Hoy administran confianza. Cuando la tecnología está al alcance de prácticamente todos, la verdadera diferencia surge de la capacidad para construir relaciones memorables con clientes, colaboradores y sociedad. La experiencia del cliente dejó de ser una función operativa para convertirse en una decisión estratégica de la alta dirección”, afirma David Arconada, presidente de DEC México.

Esta visión ya es una realidad para organizaciones que han colocado la experiencia del cliente como un eje estratégico del negocio. Empresas como BBVA México, Liverpool, Mobility ADO, Profuturo y MAWDY MAPFRE demuestran que una gestión consistente de la experiencia impulsa la innovación, fortalece la eficiencia operativa, incrementa la lealtad y genera resultados sostenibles.

De acuerdo con DEC México, las empresas que hoy marcan la pauta comparten una visión que trasciende sectores e industrias.

1. La experiencia dejó de pertenecer al área de atención al cliente.

Las organizaciones más competitivas entienden que cada decisión —desde tecnología y operaciones hasta recursos humanos, logística, marketing o finanzas— influye directamente en la percepción del cliente. La experiencia dejó de ser responsabilidad de un área específica para convertirse en un criterio que orienta toda la organización.

2. La confianza comienza antes de la compra.

La primera impresión ya no ocurre cuando un cliente entra a una tienda o conversa con un asesor. Se construye desde los resultados de búsqueda impulsados por inteligencia artificial, las reseñas, las conversaciones en redes sociales y las recomendaciones digitales. Las organizaciones que lideran gestionan esa percepción desde el primer contacto, incluso antes de que exista una intención de compra.

3. La inteligencia artificial se evalúa por el valor que genera para las personas.

La conversación dejó de centrarse únicamente en automatizar procesos. Las empresas con mejores resultados utilizan la inteligencia artificial para anticipar necesidades, personalizar interacciones, reducir tiempos de respuesta y ofrecer experiencias más simples, relevantes y humanas.

4. El crecimiento comienza cuando desaparecen las fricciones.

Las organizaciones con mayor madurez analizan cada momento en el que un cliente pierde tiempo, enfrenta complejidad o experimenta incertidumbre. Reducir el esfuerzo necesario para resolver una necesidad se ha convertido en uno de los principales indicadores del desempeño empresarial.

5. Los datos dejaron de explicar lo ocurrido para orientar lo que viene.

La analítica avanzada permite comprender comportamientos, identificar expectativas y anticipar decisiones antes de que aparezcan los problemas. La información deja de ser un reporte histórico para convertirse en inteligencia estratégica capaz de orientar mejores decisiones y construir experiencias memorables.

6. La confianza se convierte en el indicador que explica el crecimiento.

Las empresas más avanzadas complementan los indicadores financieros con métricas como recomendación, lealtad, retención, esfuerzo del cliente, satisfacción y valor de vida del cliente. Comprenden que la confianza es uno de los activos con mayor capacidad para sostener el crecimiento y diferenciar a una organización en el largo plazo.

Como parte de la promesa por profesionalizar la gestión de la experiencia del cliente en México, DEC México presentó la sexta edición de la Certificación Profesional Experto en Customer Experience (CX), impartida en formato online, con reconocimiento internacional. El programa prepara a ejecutivos y líderes para diseñar estrategias de experiencia con impacto directo en el crecimiento, la lealtad y la rentabilidad de las organizaciones. Además de ofrecer una metodología alineada con las mejores prácticas internacionales, brinda acceso a una comunidad de especialistas y líderes empresariales que fomenta el intercambio de conocimiento, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de una red de alto nivel.

Hacia 2030, la experiencia del cliente será uno de los principales factores para distinguir a las organizaciones con mayor capacidad de crecimiento. Conforme la tecnología se vuelva más accesible y las ventajas funcionales sean cada vez más fáciles de replicar, la confianza adquirirá un valor estratégico sin precedentes. Las empresas que destaquen serán aquellas capaces de convertir cada interacción en una oportunidad para fortalecer la relación con las personas.

“La ventaja competitiva ya no está en la tecnología, sino en la confianza que una organización es capaz de generar de manera consistente. La siguiente década pertenecerá a quienes entiendan que cada interacción fortalece —o debilita— la relación con sus clientes. Más allá del mejor producto o del precio más competitivo, permanecerán en la preferencia quienes construyan experiencias memorables”, concluye Marta Santiago, directora general de DEC México.