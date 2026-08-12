ASUS te da $1500 pesos por reciclar

En un momento en el que la renovación tecnológica y la sostenibilidad deben avanzar de la mano, ASUS se suma a “Recicla en Modo Inteligente”, una campaña impulsada por Intel y Office Depot México, con PROAMBI como aliado especializado, la cual busca ofrecer a los consumidores una forma responsable de actualizar sus equipos de cómputo mientras ayudan a reducir el impacto de los residuos electrónicos en el país.

La iniciativa responde a un desafío ambiental que crece año con año. De acuerdo con el Global E-waste Monitor 2024, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y UNITAR, durante 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo, un incremento de 82 % respecto a 2010. Sin embargo, únicamente 22.3 % fue recolectado y reciclado formalmente. Las proyecciones indican que esta cifra alcanzará los 82 millones de toneladas para 2030, haciendo indispensable acelerar iniciativas que fomenten la economía circular y el reciclaje responsable.

ASUS participa en esta campaña reafirmando su compromiso con el desarrollo de tecnología de alto desempeño que también contribuya a un futuro más sostenible. A través de esta colaboración, ASUS se suma para facilitar que más usuarios renueven sus equipos por laptops con tecnologías más recientes, mayor eficiencia energética y mejores capacidades para responder a las necesidades actuales de productividad, estudio, entretenimiento, gaming y creación de contenido.

Del 15 de julio al 23 de agosto de 2026, los consumidores podrán acudir a las tiendas Office Depot participantes para entregar dispositivos electrónicos en desuso, como laptops, PCs, celulares, tablets, monitores y consolas de videojuegos, previo registro en Office Depot Rewards. Como incentivo, recibirán un cupón de $1,500 pesos que podrá utilizarse en la compra de equipos seleccionados con tecnología Intel, entre ellos modelos participantes de ASUS, promoviendo así la adopción de dispositivos más modernos, eficientes y preparados para los retos actuales.

Todos los equipos recolectados serán procesados por PROAMBI, empresa especializada en reciclaje electrónico con certificación R2v3, mediante procesos orientados al manejo responsable de los materiales y al borrado seguro de la información, conforme a sus protocolos.

“Recicla en Modo Inteligente es mucho más que una dinámica de canje. Representa la materialización de nuestros valores como empresa: el enfoque en el cliente, al ofrecerle soluciones que van más allá de la venta; la innovación, al crear un modelo de intercambio que integra sustentabilidad y tecnología; y la responsabilidad, al garantizar que los residuos electrónicos sean gestionados de forma ética y segura por nuestro socio especializado PROAMBI”, comentó Jaime Alverde, director general de Office Depot de México.

Por su parte, Hank Wu, country manager de ASUS México, comentó: “Esta iniciativa ayuda a las personas a retirar responsablemente sus dispositivos antiguos, para que no terminen como simples residuos. Además, les ofrece un camino claro para actualizarse a laptops más rápidas, más eficientes y preparadas para lo que viene. Ese es el tipo de innovación que impulsamos en ASUS: una innovación que beneficia tanto a las personas como al planeta.”

“En Intel sabemos que la innovación también debe ir acompañada de responsabilidad. Hoy, millones de dispositivos electrónicos llegan al final de su vida útil mientras las necesidades de desempeño, seguridad y eficiencia continúan evolucionando. Con ‘Recicla en Modo Inteligente’, impulsamos una cultura de renovación tecnológica más consciente, facilitando que las personas accedan a tecnología moderna mientras contribuyen al manejo responsable de residuos electrónicos y al avance de la economía circular en México”, señaló Ana Peña, directora de Comunicación para las Américas en Intel.

Finalmente, Mónica Escandón, directora general de PROAMBI, destacó: “Agradecemos a Office Depot México e Intel por impulsar ‘Recicla en Modo Inteligente’ y por invitarnos a sumar capacidades en una iniciativa que admiramos por la claridad de su visión y la solidez de sus valores. En PROAMBI reconocemos el valor de promover una renovación tecnológica más consciente, accesible y responsable para las personas. Como empresa especializada en reciclaje electrónico con certificación R2v3, aportamos procesos seguros, trazables y alineados con los más altos estándares internacionales, con procesos orientados al manejo responsable de los materiales y al borrado seguro de la información, conforme a los protocolos de PROAMBI. De esta manera, protegemos la privacidad de la información contenida en los dispositivos, al tiempo que fortalecemos la economía circular en México”.

Con “Recicla en Modo Inteligente”, ASUS, Office Depot México, Intel y PROAMBI invitan a los consumidores a formar parte de una nueva manera de renovar su tecnología: más inteligente, más eficiente y con un impacto positivo para el medio ambiente. Cada dispositivo reciclado correctamente representa una oportunidad para recuperar materiales valiosos, reducir la generación de residuos electrónicos y construir un futuro más sostenible.

Para conocer las tiendas participantes, así como los términos y condiciones del programa, visita: https://www.officedepot.com.mx/tyc-recicla-modo-inteligente