Burnout en tiempos de IA: más productivos no significa estar mejor

Responder un correo en segundos, resumir una reunión, analizar información o preparar una presentación en una fracción del tiempo que antes requería. La inteligencia artificial está cambiando rápidamente la jornada laboral y prometiendo algo que durante años parecía imposible: hacer más en menos tiempo.

Pero existe una paradoja que comienza a hacerse visible. Si la tecnología nos permite hacer más, ¿ese tiempo realmente se está convirtiendo en bienestar o simplemente en espacio para hacer todavía más?

El Work Trend Index 2026 de Microsoft, encontró que 66 % de las personas encuestadas que utilizan inteligencia artificial afirma que esta tecnología les permite dedicar más tiempo a trabajo de alto valor, mientras que 58 % asegura que actualmente produce trabajo que no habría podido realizar un año atrás.

Sin embargo, el mismo estudio revela una nueva fuente de presión: 65 % teme quedarse atrás si no utiliza IA para adaptarse rápidamente. La conversación sobre inteligencia artificial en el trabajo, por lo tanto, ya no debería limitarse a cuánto puede aumentar la productividad. También debería preguntarse qué está ocurriendo con las personas detrás de esa productividad.

Automatizar una tarea de una hora en quince minutos puede liberar 45 minutos de la jornada. Pero si ese espacio inmediatamente se llena con nuevas reuniones, mensajes, pendientes y expectativas, la eficiencia tecnológica no necesariamente se convierte en una mejor experiencia laboral.

Investigaciones previas recopiladas por Deloitte ya advertían sobre esta contradicción: mientras la narrativa alrededor de la IA suele asociarla con menores cargas de trabajo y mayor bienestar, su implementación también puede generar efectos como incremento en la carga laboral, estrés, mayor complejidad de las tareas y menor interacción humana.

La tecnología, entonces, no determina por sí sola si trabajaremos mejor. La cultura que construyan las organizaciones alrededor de ella sí puede hacerlo. De hecho, Microsoft encontró en 2026 que factores organizacionales como la cultura, el apoyo de los líderes y las prácticas de talento tienen más del doble de peso en el impacto reportado de la IA que factores individuales como la mentalidad y el comportamiento de cada persona.

Esto plantea una nueva responsabilidad para las organizaciones: adoptar inteligencia artificial no debería significar solamente enseñar a los equipos a utilizar nuevas herramientas. También implica revisar expectativas, cargas de trabajo, formas de colaboración y espacios de recuperación.

Durante años, el bienestar corporativo se entendió como una serie de iniciativas complementarias a la jornada laboral. Hoy, ante una forma de trabajar cada vez más rápida, digital y automatizada, necesita convertirse en parte de la estrategia de las organizaciones.

La pregunta ya no es únicamente cómo conseguir que una persona produzca más, sino cómo ayudarla a sostener su energía, concentración y bienestar mientras cambia la manera en que trabaja.

Esto implica reconocer que la recuperación también forma parte del desempeño: moverse después de pasar horas frente a una pantalla, establecer momentos de desconexión, cuidar la alimentación, contar con herramientas para manejar el estrés y construir rutinas que permitan separar el trabajo de la vida personal.

En este nuevo contexto laboral, las empresas tienen una oportunidad: utilizar la tecnología para transformar el trabajo, mientras ofrecen a sus colaboradores herramientas que les permitan cuidar de sí mismos.

Desde esta visión, TotalPass impulsa el bienestar integral como parte de la vida cotidiana de los equipos. A través de una sola app, los colaboradores de empresas afiliadas pueden acceder a más de 7,000 gimnasios, estudios y clubes deportivos en México, además de servicios especializados de salud mental y nutrición.

La flexibilidad permite que cada persona encuentre su propia forma de recuperar energía: desde entrenar después de una jornada frente a la computadora hasta buscar acompañamiento psicológico o incorporar orientación nutricional a su rutina.

Porque mientras la inteligencia artificial aprende a hacer cada vez más cosas por nosotros, existe algo que ninguna tecnología debería decidir en nuestro lugar: cómo queremos sentirnos mientras trabajamos.

El futuro del trabajo no debería medirse solamente por cuánto más podemos producir con inteligencia artificial, sino por nuestra capacidad de utilizar esa transformación para construir organizaciones más saludables, sostenibles y humanas.