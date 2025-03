Conquistando el marketing de turismo: aprovechar la IA y las aplicaciones móviles para captar clientes

El 58% de los viajeros está dispuesto a pagar por la suscripción a una app y 35% está interesado en programas de fidelización, lo que subraya la necesidad de que las marcas promocionen eficazmente sus ofertas de aplicaciones de viajes.

Las aplicaciones móviles de viajes se han convertido en indispensables para reservar y navegar, así como un potente canal de publicidad dirigida y compromiso significativo con el cliente. A medida que se acerca la Semana Santa (del 13 al 19 de abril), temporada alta de viajes, las marcas deben aprovechar estratégicamente las aplicaciones de viajes para interactuar eficazmente con los millones de turistas mexicanos en esta temporada.

Durante la Semana Santa de 2024, más de 12 millones de turistas acudieron en masa a playas, ciudades y pueblos de todo México, convirtiéndose en el principal destino turístico de Latinoamérica, según Ovago y Concanaco Servytur, lo que pone de relieve el inmenso potencial que tienen las marcas para captar y convertir a los viajeros expertos en móviles.

Las aplicaciones de viajes simplifican mucho la planificación de las vacaciones, sin embargo, un estudio de Travelport muestra que 56% de los viajeros admite sentirse abrumado por tantas opciones y 52% afirma que estaría dispuesto a pagar más por contenidos curados, transparentes y específicos, de ahí que se espera que para este 2025 las aplicaciones de viajes contarán con unos 7,25 millones de suscriptores; sin embargo, no todos los viajeros potenciales (cerca de 50%) sabe que estas aplicaciones tienen modelos de suscripción.

A pesar de ello, los datos son alentadores para los marketers, pues 58% de los viajeros está dispuesto a pagar por la suscripción a una aplicación y el 35% está interesado en programas de fidelización, lo que subraya la necesidad de que las marcas promocionen eficazmente sus ofertas de aplicaciones de viajes.

Performance Marketing para la adquisición de usuarios

Ya que la mitad de los viajeros, según Travel Trends, prefieren reservar a través de su móvil, los profesionales del marketing deben diversificarse más allá de las plataformas tradicionales como Meta y Google. Redes como TikTok se han convertido en motores de descubrimiento esenciales para la generación Z y los millennials. Las marcas pueden colaborar con los creadores de contenidos atractivos y breves –como videos virales que hablen sobre “10 destinos secretos de Semana Santa en México” o “Vive la experiencia de Semana Santa como un local”– para impulsar eficazmente las instalaciones de aplicaciones y reducir los costos de adquisición de clientes (CAC).

Los contenidos interactivos y envolventes mejoran aún más los esfuerzos de adquisición de usuarios. Los anuncios de realidad aumentada (RA), las visitas virtuales y el contenido gamificado, como las aventuras deslizables por las diferentes ciudades y pueblos mágicos de México, ofrecen mayores índices de participación y valiosos datos sobre los usuarios.

Acciones proactivas para mejorar el performance y la seguridad de la marca

El fraude publicitario representa una amenaza significativa durante las temporadas altas de viajes, sobre todo para México que es un país que alcanzó los 618 mil millones de dólares en transacciones móviles durante 2023, así que proteger los presupuestos de campaña contra el fraude se vuelve sumamente importante. Las marcas de viajes pueden usar tecnologías avanzadas de detección de fraude para garantizar que sus recursos publicitarios se gasten de forma eficaz y segura.

Además, los periodos culturalmente sensibles, como Semana Santa, requieren que las marcas se aseguren de que los anuncios aparezcan en entornos contextualmente apropiados, por ello la segmentación en función de la localidad ayuda a evitar desajustes, como que los anuncios de vacaciones de lujo surjan junto a contenidos no relacionados o inapropiados, preservando la integridad de marca y la confianza de los clientes.

A medida que la publicidad móvil se hace más competitiva, será crucial integrar tecnologías avanzadas con contenidos culturalmente relevantes y atractivos; de esta manera, las marcas de viajes que logren un equilibrio eficaz entre relevancia, marketing de resultados y seguridad de marca se aseguran el éxito durante los periodos clave de los viajes, optimizando la adquisición de usuarios y creciendo la credibilidad de la marca.

By Flavio Pallotti, General Manager of Zoomd in Mexico

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Tarjetas de Compra y su papel en la inclusión financiera: Beneficios y oportunidades