Después de la IA: comunicar, decidir y ejecutar mejor

Las empresas ya gastaron el presupuesto en automatizar procesos y acelerar operaciones con Inteligencia Artificial (IA). El problema es que no se resolvió lo que más cuesta dinero: equipos que no saben sostener una conversación difícil, dar una mala noticia a tiempo o cerrar una venta cuando el cliente duda. La IA expuso una brecha que ningún software cierra por sí solo.

El síntoma se repite en compañías de todos los tamaños: mejores herramientas, pero los mismos cuellos de botella humanos. Equipos que evitan dar retroalimentación, líderes que postergan la conversación incómoda, ventas que se enfrían porque nadie supo explicar el valor a tiempo.

“Durante años invirtieron en cerrar brechas tecnológicas. Hoy esa tecnología existe y se está adoptando rápido; el nuevo cuello de botella aparece cuando las personas no logran transmitir valor con claridad”, afirma Costi Gómez, CEO y cofundadora de Cualy, plataforma de inteligencia artificial que convierte comunicación y liderazgo en capacidades escalables para las empresas.

La comunicación dejó de ser un tema de Recursos Humanos y empezó a ocupar un lugar más cercano a la dirección general, su impacto se lee en productividad, desempeño, rotación y ejecución de estrategia.

La señal también aparece en el mercado laboral. Un análisis del Foro Económico Mundial[1] identificó a la comunicación como la habilidad citada con mayor frecuencia por los empleadores. En vacantes de Estados Unidos analizadas entre mayo de 2024 y abril de 2025, aparece en más de 60 % de las publicaciones de industrias como servicios financieros, gobierno y bienes raíces. La comunicación dejó de leerse como una habilidad blanda, hoy es un filtro para la contratación.

Y la brecha en habilidades de liderazgo y comunicación suele hacerse visible en dos frentes:

Conversaciones difíciles: problemas que no se señalan, conductas que no se corrigen y retroalimentación que llega tarde, con efectos en el clima laboral, el compromiso y la retención.

problemas que no se señalan, conductas que no se corrigen y retroalimentación que llega tarde, con efectos en el clima laboral, el compromiso y la retención. Liderazgo: profesionales que llegan a puestos de conducción sin herramientas para desarrollar personas, alinear equipos o comunicar decisiones, lo que puede afectar al equipo y la ejecución.

“La IA no sólo puede automatizar tareas; también puede entrenar habilidades humanas de forma personalizada, continua y medible. Esa es una de las transformaciones más relevantes para el desarrollo del talento”, señala Lisandro Gómez, director de Growth y cofundador de Cualy.

Durante años, las organizaciones se apoyaron en talleres o coaches, pero medir avances reales en liderazgo o negociación seguía siendo una limitación. Al convertir simulaciones y práctica en datos, hoy pueden observar progreso, detectar huecos y vincular el entrenamiento con métricas de negocio. Según Cualy, 90% de los usuarios que realiza un diagnóstico vuelve a entrenar al menos una vez por semana durante el primer mes.

Más de 120 empresas y 1,314 usuarios corporativos han utilizado Cualy en procesos de desarrollo de habilidades que incorporan práctica, datos y seguimiento. Al mes, la plataforma registra más de 1,500 sesiones de entrenamiento y acumula más de 6,500 análisis de voz y lenguaje corporal por video.

“El gran cambio es que las habilidades humanas dejan de gestionarse por intuición. Cuando una compañía puede observar cómo evolucionan sus equipos, también puede entrenarlos con método y medir su impacto con la misma seriedad con la que mide operaciones o finanzas”, concluye Costi Gómez.

[1]https://reports.weforum.org/docs/WEF_New_Economy_Skills_Unlocking_the_Human_Advantage_2025.pdf