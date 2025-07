Innovación con propósito: así transforma el Tec el futuro de la salud

Por cuarto año consecutivo, el Tecnológico de Monterrey llevó a cabo The Next Decade, un evento que se ha posicionado como un espacio estratégico para el emprendimiento y la innovación en México. Bajo el lema “Horizontes en Salud”, esta edición 2025 reunió a especialistas, startups, instituciones académicas y organismos públicos para diseñar soluciones reales a los retos más urgentes en materia de salud, con un enfoque en envejecimiento saludable y medicina de precisión.

Laura Segarra, directora de Vivencia Estratégica de Distritos de Innovación y líder de esta iniciativa, destacó que el foro busca movilizar a líderes de diversos sectores para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad:

“Esta edición se enfocó en crear innovaciones significativas en envejecimiento saludable y medicina de precisión mediante la colaboración interdisciplinaria, para mejorar la calidad de vida y promover la equidad en el acceso a la salud”.

¿Por qué es relevante The Next Decade?

En un contexto global donde el envejecimiento de la población representa uno de los desafíos más críticos —la Organización Mundial de la Salud estima que en 2050 más del 20% de la población tendrá más de 60 años (OMS)—, la búsqueda de soluciones tecnológicas, sociales y médicas es urgente. México, de acuerdo con datos del CONAPO, tendrá más de 32 millones de adultos mayores para 2050, lo que exige estrategias que aborden desde la prevención hasta el acceso a tratamientos personalizados.

Paulina Campos, vicepresidenta de los Campus en la Ciudad de México del Tec, reforzó la importancia de este espacio colaborativo:

“Ser sede de The Next Decade en la Ciudad de México fortalece nuestro compromiso con una comunidad diversa y comprometida, que imagina, crea y construye propuestas con impacto local y global. Reafirmamos que el conocimiento, cuando se comparte y se pone al servicio del bien común, tiene el poder de transformar realidades”.

Startups con soluciones para un futuro más saludable

Este año, diez startups emergentes presentaron soluciones orientadas a mejorar la atención médica, con un enfoque particular en longevidad, medicina personalizada y regeneración celular. Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

1. AgeLab Nexo: Longevidad y envejecimiento saludable

Plantea el envejecimiento no solo como un fenómeno biológico, sino como un reto de salud pública y equidad social. La propuesta incluye terapias preventivas, programas digitales para el seguimiento del bienestar y atención especial a la salud femenina, dado que las mujeres enfrentan una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y menos acceso a servicios especializados.

2. MediPrec Conecta: Medicina de precisión para el cáncer de próstata

Esta startup propone aplicar la medicina personalizada para detectar y tratar el cáncer de próstata mediante análisis genéticos y ambientales. A pesar de los avances tecnológicos, México aún presenta rezagos frente a países como Estados Unidos o Corea del Sur. Esta propuesta busca cerrar la brecha en tratamientos especializados con soluciones accesibles y adaptadas a la población local.

Un ecosistema colaborativo para el cambio

El evento contó con la participación de instituciones clave del país como:

Además, participaron dependencias federales como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la Secretaría de Salud, así como empresas privadas y centros de investigación.

Uno de los pilares clave del evento fue el impulso de proyectos desde el Centro de Investigación y Emprendimiento en Biociencias y Salud (CIEBS) y la Escuela de Ingeniería y Ciencias (EIC) del Tec. Su proyecto insignia “Envejecimiento y Longevidad Saludable” busca desarrollar:

Terapias avanzadas

Plataformas digitales de salud

Herramientas de inteligencia artificial para diagnóstico y monitoreo

Estas propuestas no sólo tienen el potencial de mejorar la salud individual, sino de convertirse en negocios escalables con impacto social.

Distrito de Innovación Tlalpan: un hub para el emprendimiento con impacto

La sede de este encuentro fue el Distrito de Innovación Tlalpan, un ecosistema que el Tecnológico de Monterrey está consolidando como referente nacional e internacional en materia de salud, tecnología y emprendimiento social.

Durante dos días, el foro facilitó encuentros entre actores clave para diseñar soluciones que puedan trascender el laboratorio y llegar al sistema de salud pública y privada. Además, brindó mentoría y acompañamiento a los proyectos emprendedores, con una visión de escalabilidad e internacionalización.

Conclusión: El emprendimiento en salud es hoy

The Next Decade demostró que el futuro del bienestar humano se construye hoy, desde la investigación aplicada, la colaboración interdisciplinaria y el impulso a startups con enfoque social. México no sólo necesita innovar en medicina y salud pública, sino también crear condiciones para que el emprendimiento científico y tecnológico florezca.

Para quienes lideran o inician una startup en el sector salud, este tipo de plataformas representan una oportunidad estratégica para vincularse con instituciones, acceder a redes de apoyo y generar impacto real.

Desde Pymempresario, seguiremos atentos a estas iniciativas que combinan ciencia, tecnología y propósito para transformar el país.

