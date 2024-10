La Generación Z y el emprendimiento: Un cambio en la estructura laboral tradicional

La Generación Z está redefiniendo el panorama laboral. Según una encuesta reciente de Robert Walters, el 52% de los jóvenes de esta generación rechaza ocupar cargos de gestión intermedia, prefiriendo avanzar como contribuyentes individuales o emprendedores. Este fenómeno, conocido como “conscious unbossing” (desvinculación consciente de la jefatura), pone de relieve un cambio de mentalidad hacia la vida profesional, donde los roles tradicionales de liderazgo se perciben como menos atractivos.

El auge del emprendimiento

Lo que caracteriza a la Generación Z no es una falta de ambición, sino un fuerte deseo de independencia y control sobre sus propios proyectos. Alejandro Paz, director de Robert Walters México, explica que “Gen Z es conocida por su mentalidad emprendedora: prefieren involucrarse por completo en los proyectos y dedicar tiempo a cultivar su propia marca, en lugar de gastar tiempo gestionando a otros”. De hecho, plataformas como LinkedIn destacan que el título de “fundador” es el segundo de más rápido crecimiento entre los jóvenes graduados de esta generación.

Esta preferencia por el emprendimiento no solo está impulsada por el deseo de autonomía, sino también por un rechazo a las estructuras empresariales tradicionales que imponen largas horas de trabajo, alta presión y poca recompensa. Según la encuesta de Robert Walters, el 69% de los jóvenes profesionales evita los roles de mando intermedio debido al estrés excesivo y la escasa compensación percibida.

Empresas adaptándose al cambio

Grandes corporaciones como Amazon, Meta y Google ya están respondiendo a esta tendencia, eliminando puestos de gestión intermedia para mejorar la eficiencia operativa. La decisión de reducir gerencias intermedias también parece estar alineada con las preferencias de la Generación Z, que valora más la contribución individual que la gestión de equipos.

Sin embargo, esta tendencia podría acarrear desafíos para el futuro. Las empresas se enfrentan a la posibilidad de una escasez de gerentes experimentados si las nuevas generaciones siguen eludiendo estos roles. En respuesta, las organizaciones deberán reestructurar sus rutas de progreso profesional, ofreciendo alternativas que no dependan exclusivamente de asumir roles gerenciales.

¿Qué impulsa esta tendencia?

Además del estrés asociado con los roles de mando intermedio, hay una mayor concienciación entre los jóvenes sobre el equilibrio entre la vida personal y laboral. La Generación Z valora profundamente el bienestar y prefiere explorar caminos que les permitan mantener ese equilibrio, como ser creadores de contenido, freelancers o fundadores de sus propios negocios.

André Leín, de Robert Walters, menciona: “Mi generación no quiere trabajar en consultorías o empleos bancarios… quieren crear contenido en línea, encontrar clientes en línea y disfrutar de una experiencia laboral que sea exclusiva y divertida”. La Generación Z no teme alejarse de los caminos tradicionales si estos no se alinean con sus valores o estilos de vida.

Implicaciones para el futuro laboral

Este cambio de actitud tendrá repercusiones importantes en el mundo empresarial. Algunas de las implicaciones más destacadas incluyen:

– Escasez de gerentes intermedios: Con una menor cantidad de jóvenes interesados en ocupar estos roles, las empresas podrían enfrentar dificultades para cubrir puestos estratégicos en el futuro.

– Nuevas vías de progreso profesional: Será necesario ofrecer a los empleados opciones de desarrollo profesional que no necesariamente impliquen asumir roles de gestión.

– Redefinición de la gestión: Las empresas tendrán que replantearse el rol de los gerentes intermedios y cómo ofrecer incentivos que hagan atractivas estas posiciones para la próxima generación.

Conclusión

La Generación Z está marcando una nueva dirección en la forma de concebir el trabajo. Mientras que las generaciones anteriores veían el ascenso en la jerarquía corporativa como una meta a alcanzar, los jóvenes de hoy prefieren tomar el control de su futuro a través del emprendimiento o contribuyendo individualmente a proyectos que les apasionan. Para mantenerse competitivas, las empresas tendrán que adaptarse a esta nueva realidad y ofrecer caminos laborales más flexibles y alineados con las expectativas de esta generación.

