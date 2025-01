Las tecnologías de red que permitirán una sostenibilidad más sólida y generalizada en 2025

Hoy en día, “sostenibilidad” es más que una palabra de moda. Las empresas entienden que la gestión responsable del medio ambiente es importante. Los compromisos con la responsabilidad medioambiental son ahora un elemento estándar en innumerables informes 10-K de las empresas, lo que refleja su importancia.

La certificación Leadership in Energy and Environmental Desigen (LEED) es una medida universal del compromiso de una empresa; existen certificaciones para prácticamente cualquier tipo de estructura u organización, desde una sola vivienda hasta una ciudad entera. En 2025, este enfoque no hará sino agudizarse, y las empresas necesitan las herramientas para obtener y mantener estas prestigiosas certificaciones.

Una mayor sostenibilidad empieza por la eficiencia operativa de la red

Para la mayoría de las empresas, su eficiencia -y su perfil de sostenibilidad- dependen de la red. La eficiencia energética, la gestión del agua, la gestión de residuos y las adquisiciones son factores que intervienen. Las certificaciones LEED son complejas y no existe una única vía para obtenerlas; requieren un planteamiento integral y, dado que la red afecta a todos los aspectos de las operaciones, presenta un área de enfoque singularmente eficaz. Su evolución hacia una supervisión y automatización más inteligentes es lo que impulsará la red como factor clave de sostenibilidad en 2025 y más allá.

Las redes empresariales pueden contener cualquier número de tecnologías, como Ethernet por cable, Wi-Fi 7, Bluetooth®, Zigbee® y otros protocolos IoT, 5G privado y espectro sin licencia del Servicio de Radio de Banda Ancha para Ciudadanos (CBRS), para impulsar a las personas y los dispositivos conectados. Cada tecnología tiene su papel particular y existen innumerables combinaciones de implementación únicas según el sector. Aun así, es posible mostrar un ejemplo concreto para explorar las muchas formas en que las redes más inteligentes están potenciando una sostenibilidad significativa.

Un ejemplo: el sector vertical de hotelería

Pocos entornos empresariales son tan diversos como el sector hotelero. Los hoteleros promueven con entusiasmo su buena fe en materia de sostenibilidad sabiendo que influye en las preferencias de los clientes a la hora de elegir dónde alojarse. Esto sigue la práctica, ya establecida, de que los huéspedes marquen la diferencia en la forma en que deciden tratar sus toallas usadas para reducir el uso de agua y productos químicos de lavado. Sin embargo, las oportunidades de mejoras de la sostenibilidad basadas en la red e impulsadas por la eficiencia van mucho más allá.

De hecho, es sorprendente la cantidad de oportunidades que ofrece una red inteligente para ayudar a un establecimiento hotelero a reducir los residuos. Más allá de las medidas ecológicas como la facturación móvil, las llaves digitales y la señalización digital en sustitución del material impreso, existen oportunidades más amplias a nivel de sistema para mejorar la eficiencia de la red en la conservación de recursos. Por ejemplo, la capacidad de gestión de la red para apagar los dispositivos conectados, incluidos los servicios HVAC y Wi-Fi® en las habitaciones vacías para reducir el consumo de energía, ya existe; pero ahora puede incluir el reequilibrio de la cobertura Wi-Fi en una zona determinada, garantizando que la señal esté donde tiene que estar -y en ningún otro lugar- a la escala que exige el tráfico.

La IA cambia las reglas del juego

El gran paso adelante ha sido la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a la supervisión y gestión de las redes inalámbricas, una prioridad absoluta en los entornos de hotelería y, de hecho, en cualquier entorno empresarial. Lo que antes requería una decisión humana para encender o apagar los servicios, a veces en persona, ahora puede automatizarse para leer los horarios de ocupación y aplicar los ajustes óptimos según sea necesario. Con la experiencia, la IA puede aprender a predecir estos patrones de ocupación, con la aprobación de la dirección humana, por supuesto.

La IA también permite un control granular de las políticas sobre todo tipo de tecnologías conectadas: Bluetooth, Zigbee, 5G privado y otros servicios. La complejidad de tantas tecnologías estratificadas es tal que resulta prácticamente imposible que la gestión humana lo haga sola, incluso con un personal informático numeroso y altamente cualificado, que sería difícil de encontrar y de costear.

El valor de estas capacidades queda claro de inmediato en cualquier entorno empresarial, ya que las redes que operan en todas las verticales se enfrentan al problema de la sostenibilidad en cierta medida, y ninguna es inmune a la continua falta de mano de obra cualificada en TI. Podríamos citar como ejemplos los grandes recintos públicos, la educación, las unidades de viviendas múltiples o los recintos de oficinas, pero seguiremos con el sector de la hotelería, ya que la IA se ha convertido rápidamente en una necesidad para que los locales de este sector ofrezcan experiencias excepcionales a sus huéspedes, así como operaciones excepcionales de sostenibilidad.

Estas redes gestionadas por IA admiten una asombrosa variedad de sensores y controles que, por ejemplo, relegan que la energía y el agua sólo se consuman para servir a un propósito específico. Dado que la gestión de redes con IA es una ayuda -no un sustituto- para un personal de TI competente, la capacidad de la IA para aprender y automatizar ayuda a que el limitado presupuesto de TI vaya más allá, sustituyendo esencialmente a conjuntos de habilidades más avanzadas al permitir que personas menos formadas actúen más allá de su experiencia educada mediante el uso de predicciones y recomendaciones proporcionadas a través de modelos de lenguaje natural. Este tipo de comunicación directa infunde confianza en la cadena de mando humana; sin ella, las instrucciones opacas pueden tener el efecto contrario y hacer que no se tengan en cuenta las recomendaciones.

Considere cómo estas aplicaciones basadas en IA pueden impulsar un perfil de sostenibilidad:

Uso de la energía. Además de dejar inactivos los activos que no se utilizan en salas desocupadas, la conectividad basada en IA también ajusta la potencia de los puntos de acceso Wi-Fi en función de las condiciones cambiantes, como una sala de conferencias que tiene 500 invitados conectados cuando su partición está abierta, o 400 invitados en dos grupos discretos cuando la partición está cerrada.

El aprendizaje de la IA también puede conducir a eficiencias menos obvias porque puede simular y probar varios modelos de configuración, experimentando con cambios teóricos en la red que el departamento de TI tardaría semanas o meses en probar en la práctica real. Con la supervisión humana, la IA puede incluso introducir en la red configuraciones probadas con éxito, mejorando sin problemas la eficiencia y reduciendo el impacto de carbono del funcionamiento de la red.

Uso del agua. Incluso donde el agua es tradicionalmente abundante, la conciencia pública de su fragilidad ecológica ha convertido el uso del agua en una cuestión prioritaria. Los hoteles son grandes consumidores de agua dulce e, incluso con políticas de gestión de toallas, la World Sustainable Hospitality Alliance (que representa a 30.000 establecimientos de todo el mundo) calcula que una habitación de hotel media consume casi 400 galones de agua al día. La gestión del agua también es un factor importante en la certificación LEED.

Una red inteligente puede controlar los dispositivos IoT que supervisan el consumo de agua y descubren posibles eficiencias, además de emitir alertas cuando se detectan patrones inusuales de consumo de agua. Además, los sensores de detección de fugas colocados en las instalaciones de fontanería pueden detectar inmediatamente la existencia de fugas, que no sólo son un importante factor de derroche de agua, sino también una fuente habitual de daños a la propiedad que pueden provocar el costoso cierre de las zonas comunes. De hecho, una red de sensores IoT de detección de fugas de agua puede amortizarse con el primer problema detectado. A medida que aumente la preocupación por la disponibilidad de agua en 2025, también lo hará la importancia de estas importantes funciones de IoT.

Gestión de residuos. Las mismas capacidades de IA que permiten controlar, reaccionar y aprender del uso de la energía también proporcionan un medio para racionalizar la gestión de residuos. Los establecimientos hoteleros generan una cantidad considerable de residuos, por lo que deben ser responsables en su gestión.

Los cubos de basura y reciclaje equipados con sensores IoT no sólo avisan al personal de limpieza cuando están llenos; hoy en día, los sistemas de residuos conectados y equipados con IA pueden aprender los patrones de los residuos. Una innovación reciente es capaz de identificar todo tipo de desechos de la cocina de un hotel, hasta las cáscaras de las verduras, para proporcionar información que minimice el desperdicio de alimentos. Otra solución de creciente interés es la clasificación automática de materiales reciclables mediante IA.

Un panorama empresarial más amplio

Aunque este examen de la sostenibilidad tomando como ejemplo la industria hotelera incluye muchas aplicaciones específicas, las posibilidades son igual de impresionantes para una escuela, un hospital, un aeropuerto, un estadio o un recinto corporativo. En cualquier entorno, la IA puede ofrecer una visión profunda de todas las fases de funcionamiento, desde la adquisición hasta la gestión de recursos y las operaciones cotidianas. En cada paso, las redes basadas en IA pueden ayudar a identificar, aprovechar y medir los factores clave de sostenibilidad en juego en prácticamente cualquier situación.

En 2025, la sostenibilidad seguirá siendo una prioridad absoluta, y las redes inteligentes impulsadas por IA y sus aplicaciones y servicios conectados serán el factor clave de esa sostenibilidad y de la mejora de las experiencias de los usuarios finales que impulsan sus negocios.

Mittal Parekh, Senior Director, Products, RUCKUS Networks, CommScope

