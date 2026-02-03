Microempresas: la base real del ecosistema empresarial mexicano





Hablar de microempresas en México no es hablar de pequeños negocios aislados, sino del núcleo que sostiene la economía cotidiana del país. De acuerdo con los Censos Económicos 2024 del INEGI, las microempresas representan 95.4 % del total de las unidades económicas y generan más del 41 % del empleo nacional.

Este dato confirma una realidad conocida por cualquier emprendedor: sin microempresas, la economía mexicana simplemente no funciona. Desde el comercio de barrio hasta los servicios personales, estas unidades productivas son el primer punto de contacto entre la actividad económica y la sociedad.

¿Qué es una microempresa según el INEGI?

Para fines estadísticos y económicos, el INEGI clasifica como microempresa a toda unidad económica que cuenta con:

Hasta 10 personas ocupadas

Bajos niveles de capitalización

Operación principalmente local o regional

Este perfil explica tanto su enorme volumen como sus limitaciones estructurales, especialmente en productividad y crecimiento.

Estados con mayor número de microempresas en México

La concentración de microempresas está directamente relacionada con la densidad poblacional, el consumo local y la actividad urbana. Con base en datos del DENUE y Censos Económicos, los estados con mayor número de microempresas son:

Top 10 estados con más microempresas

Estado de México – más de 700 mil unidades Ciudad de México – cerca de 475 mil Jalisco – más de 378 mil Puebla – alrededor de 344 mil Veracruz – más de 326 mil Guanajuato Michoacán Oaxaca Chiapas Nuevo León

El Estado de México y la CDMX concentran por sí solos una parte significativa del total nacional, impulsadas por su tamaño poblacional, conectividad y consumo constante.

¿Por qué estos estados concentran más microempresas?

Existen tres factores clave:

1. Alta densidad poblacional

Más población implica mayor demanda de bienes y servicios inmediatos.

2. Barreras de entrada bajas

El comercio y los servicios permiten iniciar operaciones con inversión limitada.

3. Autoempleo como estrategia económica

En muchas regiones, emprender es una respuesta directa a la falta de empleo formal.

Sectores donde predominan las microempresas

Las microempresas mexicanas se concentran principalmente en actividades de rápida rotación, baja inversión y consumo constante.

Comercio al por menor

Es el sector con mayor número de microempresas en el país:

Tiendas de abarrotes

Comercio de alimentos

Venta de productos especializados

Este sector es especialmente fuerte en zonas urbanas y semiurbanas.

Servicios

Incluye:

Restaurantes pequeños

Servicios personales

Reparación y mantenimiento

Estéticas, talleres y oficios

Los servicios representan uno de los pilares de la economía local.

Manufactura ligera y artesanal

Aunque menos visible, este sector sigue siendo clave en estados como Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Michoacán, donde la producción artesanal y semiindustrial mantiene miles de microempresas activas.

¿Cuánto aportan las microempresas al PIB de México?

Aquí aparece la gran paradoja del sector.

Aunque las microempresas:

Representan más del 95 % de los negocios

Generan más del 40 % del empleo

Su aportación directa al PIB nacional es limitada.

Datos clave:

Aportan alrededor del 17 % de los ingresos totales del país

del país La baja productividad reduce su impacto en valor agregado

Las MiPyMEs en conjunto (micro, pequeñas y medianas) aportan entre 40 y 50 % del PIB, dependiendo del año

Esto evidencia un desfase estructural entre empleo y generación de valor.

El gran reto: productividad e informalidad

Uno de los principales desafíos de las microempresas en México es la informalidad.

Cifras relevantes:

Más del 60 % de las unidades económicas operan en la informalidad

operan en la informalidad Esto limita el acceso a: Financiamiento Programas públicos Seguridad social Cadenas de valor formales



La informalidad no solo afecta a la empresa, sino al ecosistema completo.

Estados con mayor aportación económica y microempresas

Aunque no todos los estados con más microempresas son los que más aportan al PIB, sí existe una correlación clara:

Ciudad de México

Nuevo León

Estado de México

Estas entidades concentran casi la mitad del valor agregado nacional, lo que demuestra que cuando las microempresas operan en economías más dinámicas, tienen mayor potencial de crecimiento y formalización.

¿Qué necesitan las microempresas para crecer?

Para que las microempresas incrementen su aportación económica, se requieren acciones claras:

1. Financiamiento accesible

Crédito adecuado a su tamaño y realidad operativa.

2. Capacitación empresarial

Gestión, administración, digitalización y ventas.

3. Digitalización

Uso de herramientas digitales para ampliar mercados.

4. Políticas públicas diferenciadas

No todas las microempresas enfrentan los mismos retos según el estado o sector.

Conclusión: el corazón económico del país

Las microempresas no son el “primer escalón” del emprendimiento: son el corazón del sistema productivo mexicano. Están presentes en todos los estados, sostienen millones de empleos y mantienen activa la economía local.

El reto no es su existencia, sino su evolución. Incrementar su productividad, formalización y acceso a oportunidades es una de las decisiones más estratégicas para el crecimiento económico de México.

