Mujeres en la seguridad y tecnología: De la equidad a la transformación

El 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, un momento para reflexionar sobre los avances en equidad de género y los retos pendientes. Sin embargo, en una industria como la tecnología en seguridad, donde tradicionalmente los hombres han ocupado los espacios de liderazgo, las mujeres han comenzado a marcar una diferencia tangible.

Axis Communications, empresa líder en tecnología de seguridad, es prueba de que la inclusión y el empoderamiento femenino no son solo discursos, sino una realidad en construcción. Con el 54% de mujeres en posiciones gerenciales en Latinoamérica y el 25% liderando equipos, la compañía demuestra que la equidad de género no es una utopía, sino un camino que ya se está recorriendo.

Rompiendo esquemas: Mujeres que lideran

La transformación dentro de Axis Communications no se limita a los números, sino al impacto real que estas mujeres tienen en la organización. Mariana Ramírez, gerente de Marketing para Latinoamérica, y Denith García, gerente de Ventas Internas, han sido nombradas embajadoras del Women in Security Forum (WISF) de la Security Industry Association (SIA). Este reconocimiento no solo visibiliza su talento, sino que también evidencia el compromiso de la empresa con el desarrollo profesional femenino.

Pero la representación femenina no se detiene en los cargos administrativos. En Axis Communications, el 30% de las empleadas desempeñan roles técnico-comerciales, un área clave para la innovación y el crecimiento de la compañía. Las mujeres están contribuyendo activamente en la toma de decisiones estratégicas, redefiniendo cómo opera la industria de la seguridad.

Generaciones que impulsan el cambio

El talento joven también juega un papel fundamental en esta revolución. Un 36% de las mujeres en Axis Communications pertenecen a la generación millennial o centennial, lo que garantiza una mirada fresca y disruptiva dentro del sector. Esta diversidad generacional permite a la empresa adaptarse con agilidad a los desafíos del mercado y anticiparse a las nuevas tendencias tecnológicas.

Inversión en talento femenino: Más allá de las palabras

El compromiso de Axis Communications con la equidad no es un simple eslogan. En 2024, la empresa destinó el 55% de su presupuesto de desarrollo a la capacitación y crecimiento profesional de las mujeres. Esta acción subraya que la inclusión no se trata solo de abrir espacios, sino de proporcionar las herramientas necesarias para que el talento femenino brille y lidere el cambio.

“Este trabajo que se desarrolla desde la compañía es el reflejo del compromiso por reducir la brecha de género en la industria de seguridad y tecnología, con el objetivo de construir un entorno en el que las mujeres puedan liderar y transformar este sector”, asegura Denith García.

Cinco claves para que más mujeres ocupen altos cargos en STEM

Para que más mujeres lleguen a posiciones de liderazgo en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), es esencial impulsar estrategias que fomenten su desarrollo. Algunas claves para lograrlo incluyen:

Mentoría y Redes de Apoyo: Contar con programas de mentoría y networking donde mujeres líderes orienten a nuevas generaciones en su crecimiento profesional. Capacitación Continua: Invertir en el aprendizaje y especialización de las mujeres en áreas tecnológicas, asegurando que cuenten con las habilidades necesarias para asumir roles estratégicos. Políticas de Inclusión: Las empresas deben establecer programas concretos de diversidad e inclusión que fomenten la equidad en ascensos y oportunidades laborales. Visibilización de Role Models: Dar mayor difusión a historias de éxito de mujeres en STEM para inspirar a otras y romper con estereotipos de género en la industria. Equilibrio Trabajo-Vida: Implementar políticas de flexibilidad laboral y bienestar que permitan a las mujeres desarrollar su carrera sin sacrificar su vida personal.

Más alá del 8 de marzo

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Axis Communications no es un evento aislado, sino un recordatorio de que la equidad de género es una acción constante. Al invertir en el talento femenino, generar oportunidades de liderazgo y desafiar los paradigmas de la industria, la compañía está construyendo un futuro donde la seguridad y la tecnología llevan el sello de la diversidad.

Hoy, las mujeres en Axis Communications no solo ocupan espacios; los transforman. Y eso es, en sí mismo, el verdadero significado del liderazgo.

