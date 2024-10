Nuestro próximo desafío de sostenibilidad: intensificar el reciclaje de desechos electrónicos

El reciclaje es vital para reducir los desechos, conservar recursos y mitigar el daño ambiental. En un mundo en el que la batalla contra los desechos electrónicos en los vertederos se vuelve cada vez más crítico, los principios de la economía serán necesarios para reducir significativamente los desechos electrónicos, conservar recursos y crear un futuro más sostenible.

Pero todavía tenemos un largo camino por recorrer.

Si bien los programas de reciclaje han desviado efectivamente materiales como papel, vidrio y aluminio de los vertederos, existen desafíos en otras áreas. Algunos mercados carecen de regulaciones para un reciclaje efectivo, lo que lleva a recursos valiosos que terminan en vertederos. Recientes estudios revelaron que la tasa de reciclaje en América Latina ha caído al 5-6%.

Los desechos electrónicos, son especialmente preocupantes, ya que es la corriente de desechos de más rápido crecimiento a nivel mundial. Actualmente hay más de 347 millones de toneladas métricas de desechos electrónicos no reciclados en el planeta. Si bien muchos componentes de los dispositivos electrónicos son reciclables, la tasa de reciclaje para los desechos electrónicos es relativamente baja.

Muchos mercados tienen regulaciones limitadas o nulas en torno a los desechos electrónicos, y en algunos países, menos del 20% de los desechos electrónicos se recicla adecuadamente.

Existen numerosos riesgos ambientales al no deshacerse de estas cosas, no solo al medio ambiente sino a los humanos. Muchas de las cosas son tóxicas, especialmente si no se eliminan correctamente. Y en última instancia, también está el impacto de “muchas de estas cosas se pueden reutilizar”.

Riesgos y desafíos de los desechos electrónicos

Los desechos electrónicos abarcan cualquier dispositivo electrónico descartado que haya alcanzado el final de su vida útil. Esta categoría incluye elementos como teléfonos inteligentes, computadoras, televisores, monitores, impresoras y copiadoras que ya no son funcionales, han sufrido daños significativos o se han vuelto obsoletos hasta el punto en que no se pueden actualizar para compatibilidad con la tecnología moderna.

En nuestra vida diaria, confiamos en gran medida en la electrónica. Ya sea que estés trabajando en una computadora portátil, comunicándote a través de teléfonos inteligentes o usando tabletas para varias tareas, estos dispositivos electrónicos eventualmente se desgastan o se vuelven obsoletos. Cuando esto sucede, ¿qué hacemos con ellos? Sorprendentemente, muchas personas no están seguras sobre la disposición adecuada de los desechos electrónicos, lo que representa una amenaza significativa para el medio ambiente, que impacta la calidad de la tierra, el agua y el aire.

Los desechos electrónicos están en camino de duplicarse en cantidad de generación anual de cara al 2030, con estimaciones que indican que la generación anual de desechos electrónicos mundiales podría alcanzar 67 millones de toneladas para 2030.

Aquí hay algunos otros factores de los desechos electrónicos a considerar:

Falta de conciencia

Una encuesta realizada entre la Generación Z y los Millennials reveló que el 60% de los encuestados de estos grupos de edad no estaban familiarizados con el concepto de desechos electrónicos, mientras que el 57% no sabía que estos productos electrónicos descartados contribuyen a la contaminación ambiental. Paradójicamente, a pesar de su disposición a reciclar plásticos, vidrio, metales y papel (reportados por el 90% de los encuestados), los estudios indican que solo el 37% de estas personas contribuyen activamente a abordar el problema de los desechos electrónicos. Esto resalta la necesidad urgente de una mejor conciencia pública y opciones de reciclaje accesible para dispositivos electrónicos.

Tasas de reciclaje inadecuadas

Las estadísticas globales de reciclaje de desechos electrónicos son desalentadoras, con solo el 17.4% de los desechos electrónicos reciclados en 2023. El reciclaje adecuado de los desechos electrónicos implica enviar dispositivos desechados a instalaciones especializadas capaces de desmontarlos para recuperar componentes reutilizables. Estas instalaciones también aseguran la destrucción segura de los datos en estos dispositivos antes de procesarlos a través de grandes molinos que los descomponen en materiales reciclables como metal, vidrio y plástico.

Diferentes materiales se segregan en función de su tipo y posteriormente se procesan para su reutilización. El reciclaje efectivo de desechos electrónicos puede recuperar materias primas valiosas como oro, aluminio, plata, cobre y paladio, que se puede utilizar para fabricar nuevos productos. Sin embargo, en gran parte del continente americano, solo el 15% de los desechos electrónicos se recicla, a pesar de ser la segunda mayor región productora mundial de desechos electrónicos. Esta discrepancia subraya la necesidad de mejorar las prácticas de reciclaje de desechos electrónicos en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica especialmente en regiones sin regulaciones establecidas de desechos electrónicos.

Disparidades regionales

El sur de Asia lidera el mundo en la generación de desechos electrónicos, produciendo 22.6 millones de toneladas; seguido de América con 11.9 millones de toneladas; Europa (10.9 millones de toneladas), África (2,6 millones de toneladas) y Oceanía (0,6 millones de toneladas) completan la lista de contribuyentes significativos.

Sin embargo, al considerar las tasas de “per cápita”, Europa supera la lista con 35.6 libras por persona, seguida de Oceanía con 35.4 libras. Las Américas (29.2 libras), Asia (12.3 libras) y África (5.5 libras) siguen la generación de desechos electrónicos per cápita.

Europa puede generar la mayoría de los desechos electrónicos per cápita, pero también lidera el mundo en el reciclaje de desechos electrónicos. Casi el 43%de los desechos electrónicos de Europa se recicla responsablemente, superando a Asia (11.7%) y el continente americano (9.4%).

Asia es vista como uno de los peores contribuyentes a los desechos electrónicos, lo que no es sorprendente dado que también es un centro tecnológico global.

Reciclar equipos de TI y abrazar la economía circular

El reciclaje de equipos de TI ofrece una solución prometedora al creciente problema de los desechos electrónicos. Al reciclar, podemos recuperar materiales valiosos como metales, plásticos y elementos de tierras raras, reduciendo la necesidad de extracción de recursos y el impacto ambiental asociado. Además, el reciclaje responsable asegura que los materiales peligrosos se eliminen de manera segura, mitigando el daño al medio ambiente y la salud humana.

En el corazón de la solución se encuentra el concepto de la economía circular. La economía circular es un modelo económico regenerativo diseñado para minimizar los desechos y maximizar la longevidad de los productos y materiales.

Una economía circular promueve los siguientes principios:

Diseño para la longevidad: en una economía circular, los productos, incluidos los equipos de TI, están diseñados con durabilidad y longevidad en mente. Esto significa usar materiales de alta calidad, diseños modulares y reparabilidad para extender la vida útil de los dispositivos electrónicos.

en una economía circular, los productos, incluidos los equipos de TI, están diseñados con durabilidad y longevidad en mente. Esto significa usar materiales de alta calidad, diseños modulares y reparabilidad para extender la vida útil de los dispositivos electrónicos. Reutilización y renovación: en lugar de deshacerse de equipos de TI antiguos, una economía circular fomenta la reutilización y la renovación de dispositivos siempre que sea posible. Esto no solo reduce los desechos electrónicos, sino que también proporciona acceso tecnológico asequible a una población más amplia.

en lugar de deshacerse de equipos de TI antiguos, una economía circular fomenta la reutilización y la renovación de dispositivos siempre que sea posible. Esto no solo reduce los desechos electrónicos, sino que también proporciona acceso tecnológico asequible a una población más amplia. Eliminación responsable: en los casos en que el reciclaje o la renovación no es viable, la eliminación adecuada es esencial. Una economía circular enfatiza la eliminación segura y ambientalmente sólida de los desechos electrónicos, evitando la contaminación y el daño.

en los casos en que el reciclaje o la renovación no es viable, la eliminación adecuada es esencial. Una economía circular enfatiza la eliminación segura y ambientalmente sólida de los desechos electrónicos, evitando la contaminación y el daño. Innovación: la transición a una economía circular estimula la innovación en las tecnologías de reciclaje, materiales sostenibles y diseño de productos. Esto fomenta una cultura de mejora continua.

Reciclar equipos de TI en una economía circular no solo conserva recursos valiosos, sino que también ofrece oportunidades económicas significativas porque genera empleos en recolección, renovación, reciclaje e innovación. También puede presentar un crecimiento interno y oportunidades de promoción a través de los programas ESG de las empresas. Adoptar los principios de la economía circular es la clave para abordar los desafíos planteados por los desechos electrónicos mientras desbloquea oportunidades económicas y ambientales.

A medida que la tecnología continúa avanzando, es imperativo priorizar la gestión responsable de los desechos electrónicos, el diseño de la longevidad y promover una mentalidad de economía circular.

Por Douglas Wallace, Gerente de Ventas de Distrito, América Latina y el Caribe (Excepto Brasil) en Pure Storage

