Transformación digital sin riesgos: la nueva apuesta para empresas que operan con SAP

En México, más del 70% de las empresas ya tienen en su radar la transformación digital como una prioridad estratégica, de acuerdo con el Think Digital Report de Inesdi Business School. Sin embargo, llevar a cabo estos proyectos no siempre es sencillo. Según EY, el 70% de las iniciativas de transformación digital en América Latina no alcanzan sus objetivos.

Y es que modernizar sistemas, migrar a SAP S/4HANA o integrar plataformas después de una fusión puede ser tan necesario como complejo. Para muchas empresas, el riesgo de interrumpir operaciones o perder datos clave frena el avance hacia una operación más moderna y eficiente. Pero ahora, una herramienta promete cambiar este panorama: Kyano, desarrollada por SNP Group, llega para revolucionar los procesos de transformación tecnológica.

Kyano: migraciones sin miedo

Kyano es una solución tecnológica pensada para facilitar la transformación digital de forma más ágil, segura y económica. ¿Qué la hace diferente? Su capacidad para automatizar procesos, simular escenarios antes de la ejecución y garantizar continuidad operativa. Todo esto, sin complicar la vida de las pequeñas y medianas empresas que necesitan transformar sus sistemas pero no pueden darse el lujo de parar.

“Con Kyano buscamos eliminar la incertidumbre que muchas pymes enfrentan cuando deciden modernizar su infraestructura tecnológica”, comenta Ezequiel Pardo, Director de Transformación y Gestión de Datos para SNP Group. “La transformación digital no tiene por qué significar caos ni interrupciones.”

¿Qué puede hacer Kyano por tu empresa?

Kyano integra herramientas avanzadas para la migración y evaluación de sistemas empresariales con beneficios concretos:

Automatiza tareas complejas , reduciendo tiempos y costos de implementación.

, reduciendo tiempos y costos de implementación. Permite simular escenarios , lo que ayuda a tomar decisiones informadas y evitar errores.

, lo que ayuda a tomar decisiones informadas y evitar errores. Mantiene la operación sin interrupciones , algo fundamental para cualquier empresa que no puede detener su día a día.

, algo fundamental para cualquier empresa que no puede detener su día a día. Facilita el trabajo entre áreas técnicas y de negocio, con una interfaz amigable y funcional.

La herramienta está desarrollada sobre la base de CrystalBridge, una solución probada por SNP Group, pero ahora suma inteligencia de negocio y casos de uso más amplios para cubrir nuevos desafíos empresariales.

Casos reales que inspiran

Kyano ya está siendo utilizado por empresas de sectores clave que enfrentan retos particulares en sus procesos tecnológicos:

Retail: cuando una tienda adquiere otra o escinde un negocio, Kyano ayuda a integrar los sistemas sin frenar la operación ni afectar la atención al cliente.

cuando una tienda adquiere otra o escinde un negocio, Kyano ayuda a integrar los sistemas sin frenar la operación ni afectar la atención al cliente. Banca: entidades que manejan grandes volúmenes de datos pueden migrar con tranquilidad, cumpliendo regulaciones y sin interrumpir servicios.

entidades que manejan grandes volúmenes de datos pueden migrar con tranquilidad, cumpliendo regulaciones y sin interrumpir servicios. Salud y farmacéutica: sectores con alta regulación y necesidad de agilidad encuentran en Kyano una herramienta aliada para actualizar sus plataformas sin riesgos.

Transformarse con visión estratégica

La transformación digital ya no es solo una opción; es una necesidad para seguir siendo competitivos. Pero hacerlo bien, sin errores costosos ni pérdidas operativas, es la verdadera clave del éxito.

“Ya no basta con subirse al tren de la digitalización. Hay que hacerlo con estrategia, con las herramientas adecuadas y sin poner en juego lo que ya se ha construido”, concluye Pardo.

Para las pymes mexicanas que operan con SAP, Kyano representa una oportunidad concreta de avanzar hacia el futuro sin temores y con total control.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota La digitalización de pagos: Un pilar para la optimización de comercios y estaciones de servicio