El reto del líder: rescatar la educación y el trabajo

El mundo del trabajo y la educación enfrentan una crisis que va más allá de la tecnología: la desconexión humana. La generación joven de hoy, caracterizada por el salto constante entre empleos, la falta de compromiso y las renuncias silenciosas, es el síntoma de un problema más profundo. Al mismo tiempo, la tecnología ha avanzado hasta el punto de facilitar el acceso a la información, pero no ha logrado cerrar las brechas de aprendizaje real ni fomentar habilidades sociales (blandas) que deberían adquirirse de manera natural en el entorno escolar y familiar. En este contexto, el IFE Conference 2025, organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, ha puesto sobre la mesa una discusión urgente: necesitamos más conexión humana y menos conectividad digital.

En una de las entrevistas destacadas del evento, Freddy Vega, CEO y fundador de Platzi, expuso diez ideas fundamentales sobre la problemática de la educación digital y el mercado laboral:

El acceso a internet no garantiza mejores oportunidades. Aunque la conectividad ha aumentado en América Latina, muchas personas carecen de dispositivos adecuados para aprovechar la educación en línea y desarrollar habilidades digitales. La educación digital no ha logrado cerrar las brechas de acceso ni garantizar el aprendizaje real. La tecnología democratiza la información, pero sin estrategias adecuadas, su impacto es limitado. La educación tradicional genera compromiso social. La interacción humana en el aula fomenta la motivación y el sentido de pertenencia, elementos que la virtualidad no ha logrado replicar. La concentración es un recurso escaso en la era digital. La sobrecarga de información y la fragmentación del pensamiento afectan la capacidad de aprendizaje. El sistema educativo debe incentivar la curiosidad y el pensamiento crítico. Priorizar la memorización sobre la creatividad y la resolución de problemas es un modelo obsoleto. El aprendizaje debe enfocarse en habilidades aplicables al mundo real. La tecnología educativa debe ir más allá del entretenimiento y convertirse en una herramienta de desarrollo profesional. La educación debe preparar a las personas para lo desconocido. Con la automatización y la IA transformando el mercado laboral, la capacidad de adaptación será clave. El aprendizaje debe ser un proceso continuo. La educación ya no termina con un título universitario; mantenerse relevante en el mercado exige una mentalidad de formación permanente. El bienestar físico y mental influye en la capacidad de aprendizaje. Dormir bien, hacer ejercicio y mantener hábitos saludables potencian la concentración y la retención del conocimiento. El futuro requiere optimismo. La educación es un acto de confianza en el porvenir; sin una visión positiva del futuro, la innovación y el progreso son imposibles.

En este panorama, el papel del líder empresarial se vuelve crucial. Más allá de gestionar recursos y estrategias, los líderes del futuro deberán asumir una responsabilidad mayor: fomentar la formación integral de sus colaboradores. Esto implica impulsar modelos de aprendizaje continuo dentro de las empresas, generar espacios para el desarrollo de habilidades blandas y promover una cultura organizacional basada en la conexión humana.

Los neurocientíficos han advertido que la excesiva digitalización está erosionando la capacidad de los jóvenes para desarrollar habilidades sociales y emocionales que, en el pasado, se adquirían de forma natural en la escuela y el hogar. Hoy, estas competencias deben enseñarse de manera explícita, lo que evidencia una fractura en el proceso de formación humana. Aquí es donde los líderes empresariales deben intervenir, no solo como ejecutivos, sino como mentores y guías en el desarrollo de sus equipos.

El debate sobre la educación y el mercado laboral ya no se trata solo de tecnología, sino de recuperar lo básico: la conexión humana, la curiosidad, la capacidad de concentración y el compromiso social. Sin estos elementos, el aprendizaje pierde significado y el trabajo se convierte en una serie de tareas mecánicas sin sentido. El desafío está en encontrar un equilibrio entre el mundo digital y la formación integral de las personas. La solución no está en desconectarnos por completo, sino en aprender a utilizar la tecnología de manera que complemente, en lugar de reemplazar, nuestra esencia humana. Los líderes empresariales tienen la responsabilidad de marcar el camino hacia un futuro donde la educación y el trabajo no solo sean productivos, sino también profundamente humanos.

