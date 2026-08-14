El reto empresarial con la IA es saber comunicar

La inteligencia artificial ya acelera procesos, automatiza tareas y reduce cargas repetitivas dentro de las empresas. Pero dejó expuesta una falla que la tecnología no resuelve sola: las conversaciones que frenan decisiones, ventas y liderazgo.

Muchas organizaciones tienen mejores herramientas, pero sus equipos enfrentan dificultades para explicar ideas, dar feedback, sostener conversaciones difíciles y traducir información en acciones.

“Durante años invirtieron en cerrar brechas tecnológicas. Hoy esa tecnología existe y se está adoptando rápido; el nuevo cuello de botella aparece cuando las personas no logran transmitir valor con claridad”, afirma Costi Gómez, CEO y cofundadora de Cualy, plataforma de inteligencia artificial que convierte comunicación y liderazgo en capacidades escalables para las empresas.

Una mala conversación puede retrasar una estrategia, desgastar a un equipo o frenar una venta. Por eso, la comunicación dejó de ser un tema de Recursos Humanos y empezó a ocupar un lugar más cercano a la dirección general.

La señal también aparece en el mercado laboral. Un análisis del Foro Económico Mundial identificó a la comunicación como la habilidad citada con mayor frecuencia por los empleadores. En vacantes de Estados Unidos analizadas entre mayo de 2024 y abril de 2025, aparece en más de 60 % de las publicaciones de industrias como servicios financieros, gobierno y bienes raíces. La comunicación dejó de leerse como una habilidad blanda, hoy es un filtro para la contratación.

La brecha aparece primero en las conversaciones que los equipos evitan: señalar un problema, corregir una conducta, dar retroalimentación clara o pedir un cambio antes de que el conflicto escale. Cuando esas conversaciones se postergan o llegan demasiado tarde, el costo se traslada al clima laboral, al compromiso y a la retención.

También se nota en el liderazgo. Muchos profesionales llegan a puestos de conducción sin haber aprendido a desarrollar personas, alinear equipos o explicar decisiones. Sin entrenamiento, liderar se vuelve una carga operativa más, desgasta al equipo y afecta la ejecución.

Cualy aduce haber acompañado a más de 120 empresas y suma 1,314 usuarios corporativos, en un momento en que el desarrollo de habilidades avanza hacia modelos con práctica, datos y seguimiento.

Analiza claridad, coherencia, impacto emocional y lenguaje no verbal. Cada mes procesa más de 1,500 sesiones de entrenamiento y ya ha generado más de 6,500 análisis de voz y lenguaje corporal por video.

“La IA no sólo puede automatizar tareas; también puede entrenar habilidades humanas de forma personalizada, continua y medible. Esa es una de las transformaciones más relevantes para el desarrollo del talento”, señala Lisandro Gómez, director de Growth y cofundador de Cualy.

Durante años, las organizaciones se apoyaron en talleres o coaches, pero medir avances reales en liderazgo o negociación seguía siendo una limitación. Al convertir simulaciones y práctica en datos, hoy pueden observar progreso, detectar huecos y vincular el entrenamiento con métricas de negocio. Según Cualy, 90% de los usuarios que realiza un diagnóstico vuelve a entrenar al menos una vez por semana durante el primer mes.

“El gran cambio es que las habilidades humanas dejan de gestionarse por intuición. Cuando una compañía puede observar cómo evolucionan sus equipos, también puede entrenarlos con método y medir su impacto con la misma seriedad con la que mide operaciones o finanzas”, concluye Costi Gómez.