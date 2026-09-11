Resiliencia y educación para los jóvenes del Sigo XXI

“Es importante dar un mejor país a nuestros niños, pero es más importante dar mejores niños a tu país”, dijo en alguna ocasión Carlos Slim Helú, es así como ante la presencia de 10 mil becarios, provenientes de universidades públicas y privadas de diferentes estados de México, Fundación Telmex realizó el encuentro “México Siglo XXI”.

En este evento, los jóvenes asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a destacadas personalidades como el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau; la actriz y productora Charlize Theron, y el deportista e influencer Alex Roca, además de un panel estelar de la Selección Mexicana de Futbol, con la participación del actual director técnico, Rafael Márquez, quien fue auxiliar técnico de Javier Aguirre en el proceso del Mundial 2026; también participarán Javier Aguirre y Guillermo Ochoa.

El común denominador de cada una de las charlas fue la resiliencia de los panelistas ante los momentos difíciles y complicados en cada una de sus áreas de trabajo, por ello su experiencia y mensaje fueron compartidos con los becarios.

Carlos Slim Domit destacó que la educación y la tecnología como herramientas capaces de transformar las oportunidades de los jóvenes y ampliar el acceso al conocimiento, amplió que la educación representa la herramienta con mayor capacidad para transformar permanentemente las oportunidades de una persona y de su comunidad. Mientras que la tecnología permite consultar información, aprender idiomas, estudiar matemáticas, desarrollar habilidades digitales y acceder desde prácticamente cualquier lugar a especialistas, profesores e investigadores.

Al cierre de dicho evento, Arturo Elias Ayub, director general de la Fundación TELMEX Telcel agradeció a todos los asistentes y panelistas por hacer posible que la versión número 26 de México Siglo XXI se llevara a cabo; el directivo realizo un concurso de dominadas con Aguirre, Márquez y Ochoa, donde al final pateaban los balones hasta llegar a los asistentes dentro del Auditorio Nacional.

La Fundación Carlos Slim complementa este esfuerzo mediante plataformas digitales gratuitas como Aprende.org y Capacítate para el Empleo. De acuerdo con las cifras presentadas, 62 millones de personas en México y otros países han utilizado estos recursos para estudiar o capacitarse.