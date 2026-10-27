IA y empleo juvenil: ¿quién formará al talento que necesitan las PyMEs?

La inteligencia artificial está transformando los procesos de contratación en México, mientras los puestos de entrada pierden dinamismo. Para las pequeñas y medianas empresas, el desafío será aprovechar la tecnología sin comprometer la formación de nuevos profesionales ni el desarrollo de sus equipos.

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que las empresas seleccionan candidatos, organizan sus operaciones y distribuyen responsabilidades. Las herramientas digitales permiten automatizar actividades, analizar perfiles y agilizar procesos que anteriormente requerían una importante inversión de tiempo y recursos.

Sin embargo, esta transformación coincide con señales de desaceleración en el mercado laboral mexicano y plantea una pregunta que merece mayor atención: ¿qué sucederá con la formación de nuevos profesionales si las actividades que tradicionalmente les permitían adquirir experiencia comienzan a automatizarse?

Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el asunto va más allá de la innovación tecnológica. Se relaciona directamente con su capacidad para desarrollar talento, conservar conocimientos y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Un mercado laboral con menos dinamismo y mayores exigencias

Durante Indeed FutureWorks México 2026, celebrado el 27 de octubre en la Ciudad de México, se analizaron los cambios que están redefiniendo la contratación y las habilidades demandadas por las empresas.

De acuerdo con información presentada por Pawel Adrjan, economista de Indeed Hiring Lab, los anuncios de empleo en México disminuyeron 8% anual en agosto de 2026. Aunque su volumen permanece por encima de los niveles previos a la pandemia, el mercado muestra un enfriamiento gradual después del crecimiento registrado en 2023.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrecen otro elemento de contexto. En septiembre de 2026, la población económicamente activa alcanzó 61.7 millones de personas, 359 mil menos que un año antes. La tasa de participación económica disminuyó de 59.6% a 58.5%, mientras que la desocupación se ubicó en 2.8%.

Estas cifras muestran que una tasa de desempleo relativamente baja no explica por sí sola las condiciones del mercado laboral. También es necesario observar cuántas personas participan, qué oportunidades encuentran y bajo qué condiciones pueden incorporarse a un empleo.

Para las PyMEs, este escenario presenta desafíos aparentemente contradictorios. Aunque una menor disponibilidad de vacantes puede reducir la competencia por determinados perfiles, las empresas continúan necesitando trabajadores especializados, nuevas habilidades y equipos capaces de adaptarse a la transformación tecnológica.

El riesgo consiste en confundir una menor movilidad laboral con una solución permanente a las necesidades de talento.

El primer empleo: un eslabón que no debería perderse

Uno de los indicadores más relevantes procede del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En su investigación Tendencias educativas y del empleo, publicada en agosto de 2026, señala que los puestos de entrada en México pasaron de crecer cerca de 9% anual en 2021 a registrar variaciones inferiores a 3% entre 2023 y 2025.

Aunque todavía no existe evidencia suficiente para atribuir esta desaceleración exclusivamente a la inteligencia artificial, la tendencia plantea interrogantes sobre las oportunidades disponibles para jóvenes sin experiencia.

Durante décadas, actividades administrativas, atención inicial a clientes, elaboración de reportes, captura de información o seguimiento de procesos representaron una puerta de entrada al mundo laboral. Además de generar ingresos, estos puestos permitían comprender el funcionamiento de una organización, desarrollar criterio profesional y aprender de compañeros con mayor experiencia.

Actualmente, muchas de esas funciones pueden realizarse parcialmente mediante herramientas de inteligencia artificial.

La automatización representa una oportunidad para las PyMEs que necesitan optimizar recursos y mejorar su productividad. No obstante, eliminar actividades repetitivas sin replantear los mecanismos de aprendizaje podría generar consecuencias poco visibles en el corto plazo.

Una empresa puede automatizar la elaboración de reportes, pero seguirá necesitando profesionales capaces de interpretar resultados, identificar riesgos y tomar decisiones. De igual manera, puede incorporar asistentes virtuales para atender consultas frecuentes, aunque necesitará personas que comprendan las necesidades de sus clientes y sepan gestionar situaciones complejas.

El verdadero desafío no consiste en conservar tareas que la tecnología puede resolver, sino en desarrollar nuevas rutas para que quienes inician su carrera adquieran experiencia.

En un análisis complementario, el IMCO plantea precisamente si los puestos de entrada están destinados a desaparecer o a transformarse, y advierte que la evidencia disponible todavía no permite establecer una sustitución generalizada causada por la IA.

La preocupación empresarial es clara: las organizaciones podrían terminar exigiendo candidatos cada vez más preparados mientras disminuyen las oportunidades para que esos mismos profesionales desarrollen las capacidades solicitadas.

Retener talento no siempre significa contar con trabajadores satisfechos

La transformación del empleo también obliga a revisar otro indicador empresarial: la retención.

En un mercado con menos oportunidades de movilidad, algunos trabajadores podrían decidir permanecer en sus puestos aun cuando sus expectativas profesionales no estén plenamente satisfechas. Esto favorecería la estabilidad de las plantillas en el corto plazo, pero no necesariamente se traduciría en mayor compromiso o productividad.

El Informe de bienestar laboral en México de Indeed, cuyos resultados fueron difundidos públicamente en agosto de 2026, aporta elementos relevantes para examinar esta diferencia.

Según sus resultados, apenas 21% de las personas encuestadas alcanza simultáneamente niveles altos en los cuatro indicadores de bienestar definidos por el estudio: felicidad, satisfacción, propósito y ausencia de estrés.

Además, solo 41% reporta estar completamente satisfecho con su empleo.

El informe, elaborado con datos analizados por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, identifica la energía, el sentido de pertenencia y la compensación como los principales impulsores del bienestar laboral en México.

Estos hallazgos no demuestran que los trabajadores permanezcan en sus empresas por falta de alternativas, pero sí evidencian que la permanencia y el bienestar deben evaluarse por separado.

Para una PyME, esta distinción resulta especialmente importante. Un colaborador puede acumular años de experiencia y conocer profundamente la operación del negocio sin sentirse reconocido, motivado o acompañado en su desarrollo.

La salida de ese trabajador podría representar no solo un costo de reemplazo, sino también la pérdida de conocimiento operativo, relaciones comerciales y capacidades que difícilmente se recuperan de inmediato.

Por ello, una estrategia de retención no debería limitarse a reducir las renuncias. También necesita comprender por qué las personas deciden quedarse y qué condiciones les permitirían desarrollar una trayectoria de largo plazo.

Este enfoque complementa las estrategias de gestión de talento que Pymempresario ha abordado en Satisfacción del talento: clave para la supervivencia y crecimiento de las PyMEs, donde se analiza la importancia de las prestaciones, el desarrollo profesional y la cultura organizacional para la continuidad empresarial.

Inteligencia artificial y contratación: el criterio humano sigue siendo indispensable

La inteligencia artificial también está modificando los procesos de reclutamiento.

El estudio Búsqueda de empleo y talento en línea 2026, de OCC, documenta la incorporación de estas herramientas en la gestión de talento. Entre sus resultados, 79% de los reclutadores consultados considera que la IA complementa los procesos de selección, pero no sustituye el criterio humano.

Para las PyMEs, las herramientas de reclutamiento basadas en IA pueden facilitar la organización de candidaturas, la identificación de habilidades y la reducción de actividades administrativas. Sin embargo, seleccionar de manera más rápida no necesariamente significa seleccionar mejor.

Un proceso excesivamente dependiente de filtros automatizados podría dejar fuera a candidatos con trayectorias no convencionales, habilidades transferibles o potencial de desarrollo que no aparece claramente reflejado en un currículum.

Esto es particularmente relevante para jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral y todavía no cuentan con experiencia suficiente para demostrar sus capacidades mediante antecedentes profesionales.

La tecnología puede ayudar a identificar talento, pero las empresas necesitan criterios claros, evaluaciones pertinentes y supervisión humana para reconocer también el potencial de quienes todavía están aprendiendo.

Esta perspectiva coincide con la necesidad de integrar la inteligencia artificial sin perder el talento humano, especialmente en organizaciones donde cada contratación puede tener un impacto considerable en la operación.

¿Cómo pueden prepararse las PyMEs mexicanas?

La formación de talento no requiere necesariamente departamentos especializados de Recursos Humanos ni grandes presupuestos de capacitación. Puede comenzar con decisiones concretas dentro de la operación cotidiana.

1. Automatizar actividades sin eliminar las oportunidades de aprendizaje. Antes de sustituir tareas, conviene identificar qué conocimientos se adquirían mediante ellas y cómo pueden desarrollarse a través de nuevas responsabilidades.

2. Contratar por capacidades y potencial, no únicamente por experiencia previa. Incorporar evaluaciones prácticas, habilidades transferibles