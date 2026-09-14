MÉXICO CELEBRA SU IDENTIDAD. ¿PERO QUÉ TAN PROTEGIDA ESTÁ LA DIGITAL?

Por Fausto Escobar, especialista en ciberseguridad y CEO de HD Latinoamérica

Septiembre es el mes en que México celebra su identidad. Los símbolos nacionales, las tradiciones y el orgullo de pertenencia ocupan las calles, los hogares y las plataformas digitales. Sin embargo, existe otra identidad que rara vez protegemos con el mismo cuidado: la que hemos construido con nuestros correos, contraseñas, cuentas, fotografías, conversaciones, dispositivos y accesos.

Los ciberdelincuentes también entienden el calendario. Saben que durante las Fiestas Patrias aumentan las promociones, reservaciones, sorteos, compras y mensajes relacionados con la temporada. Ese contexto les permite construir historias creíbles para obtener información personal, instalar software malicioso o apoderarse de una cuenta.

Pero el fraude inicial puede ser solamente el principio. Una contraseña reutilizada, una sesión abierta o el control de un correo electrónico pueden proporcionar los elementos necesarios para hacerse pasar por la víctima frente a familiares, clientes, proveedores o compañeros de trabajo.

El cambio es relevante: el atacante ya no siempre necesita derribar la puerta; en ocasiones puede entrar utilizando una identidad que el sistema reconoce como legítima.

Las cifras permiten dimensionar el problema. Kaspersky informó que más de un millón de cuentas de banca en línea fueron comprometidas durante 2025 mediante infostealers, programas diseñados para extraer contraseñas, cookies y otros datos almacenados en los dispositivos. La compañía advierte que el cibercrimen financiero está migrando del malware bancario tradicional hacia el robo de credenciales y su comercialización en la dark web. (Kaspersky, 2026)

Por su parte, el Identity Threat Landscape Report 2026 de SOCRadar identificó más de 4,600 millones de registros dentro de los conjuntos de datos de infostealers analizados, correspondientes a alrededor de 809 millones de usuarios únicos.

Estos hallazgos confirman un cambio de fondo: los atacantes ya no siempre intentan vulnerar los sistemas desde el exterior. Con frecuencia ingresan utilizando credenciales, cookies o sesiones que las plataformas reconocen como válidas.

La inteligencia artificial agrega otro nivel de complejidad. Los mensajes fraudulentos ya no necesariamente están mal redactados. Una voz conocida puede ser clonada, una fotografía manipulada y un video producido para simular que una persona respalda una solicitud o promoción.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha advertido que los contenidos falsos creados con inteligencia artificial pueden utilizarse para suplantar identidades, difundir información engañosa y cometer fraudes. Entre sus recomendaciones se encuentran verificar la fuente de los contenidos, desconfiar de solicitudes urgentes y activar la verificación en dos pasos en redes sociales. (SSPC, 2025)

Esto obliga a modificar una idea profundamente arraigada: ver un rostro conocido, escuchar una voz familiar o recibir un mensaje desde una cuenta legítima ya no constituye una prueba absoluta de autenticidad.

Para las empresas, la identidad digital se está convirtiendo en un nuevo perímetro de seguridad. Una cuenta comprometida puede abrir el acceso a correos corporativos, servicios en la nube, sistemas administrativos e información confidencial. La confianza, cuando no se verifica, puede transformarse en vulnerabilidad.

Proteger la identidad requiere combinar tecnología y comportamiento: utilizar contraseñas diferentes, activar la autenticación multifactor, revisar las sesiones abiertas, eliminar dispositivos desconocidos, limitar privilegios y mantener actualizados los equipos y las aplicaciones.

La Condusef también recomienda evitar proporcionar información personal o financiera por teléfono o correo electrónico, así como informar inmediatamente a las instituciones correspondientes cuando exista una posible suplantación. (Condusef)

Pero existe una medida todavía más sencilla: detenerse.

Cuando una solicitud involucra dinero, información confidencial, contraseñas o códigos de acceso, conviene confirmarla mediante un canal independiente. Si llega por mensajería, debe verificarse con una llamada realizada a un número previamente conocido, no al proporcionado dentro del mismo mensaje.

En septiembre celebramos aquello que nos identifica como país. También es un buen momento para reconocer que nuestra identidad digital forma parte de lo que somos, de cómo trabajamos y de la confianza que construimos con los demás.

México celebra su identidad. Protejamos también la digital.