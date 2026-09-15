Industria del cuidado personal fortalece su valor ante retos del mercado

La industria cosmética y de cuidado personal impulsa la manufactura, genera empleos, moviliza inversiones, promueve la investigación y la innovación, además de contribuir al cumplimiento de estándares de calidad y seguridad para productos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.

En este contexto uno de los retos que enfrenta el sector es el avance del comercio informal. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC), durante 2025 el mercado informal registró un crecimiento de 9.8 % y alcanzó una participación equivalente a 11.5 % del mercado total.

Durante 2025, maquillaje, fragancias y productos capilares se ubicaron entre las categorías con mayor incidencia del comercio informal, mostrando que este fenómeno también alcanza productos de consumo cotidiano y de contacto directo con el cuerpo.

Las estimaciones del sector permiten dimensionar su presencia en algunas categorías:

Fragancias: 9,548 millones de pesos en el mercado informal.

Perfumes y fragancias: 4,211 millones de pesos en el mercado informal.

Productos capilares: 2,143 millones de pesos en el mercado informal.

El crecimiento del comercio electrónico, las redes sociales y la diversificación de los puntos de venta han ampliado las alternativas disponibles para los consumidores. Al mismo tiempo, este entorno hace cada vez más relevante verificar la procedencia, autenticidad y características de los productos antes de adquirirlos.

Precios extraordinariamente bajos, información incompleta en el etiquetado, empaques con alteraciones, ausencia de datos sobre el responsable del producto o vendedores cuya procedencia no pueda verificarse pueden ser señales de alerta que ameritan una revisión adicional antes de concretar una compra.

“Elegir productos a través de canales formales e informarse antes de comprar permite a los consumidores tomar mejores decisiones. Es importante revisar qué estamos adquiriendo, quién lo comercializa y cuál es su procedencia. Al mismo tiempo, fortalecer la formalidad contribuye a impulsar una industria que genera empleo, inversión e innovación para México”, señaló Rosa María Sánchez Maldonado, directora general de CANIPEC.

El mercado formal permite que la actividad de la industria cosmética y de cuidado personal se traduzca en empleo formal, inversión productiva, innovación, y proyectos ambientales y sociales, fortaleciendo su competitividad y capacidad de crecimiento de largo plazo. En la actualidad este sector alcanza un valor aproximado de 325 mil millones de pesos, cifras que dimensionan tanto la relevancia económica de esta industria como la importancia de continuar promoviendo un mercado competitivo, seguro y confiable para empresas y consumidores.