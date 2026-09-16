Productividad con bienestar: el liderazgo de las mujeres emprendedoras

El bienestar laboral comienza a ganar terreno como una variable vinculada con la productividad y la gestión de los equipos. Una encuesta de OCC señala que 55 % de las personas consultadas relaciona las acciones de bienestar con una mejora en la productividad y el desempeño, mientras que 49 % las vincula con un mejor equilibrio entre vida y trabajo.

Esta conversación también está presente entre las mujeres que construyen sus propios negocios. De acuerdo con el estudio Emprender es poder: Mujeres que vencen barreras y hacen crecer sus ideas, desarrollado por CONTPAQi, 53 % de las emprendedoras se declara muy feliz con su camino empresarial. Esto muestra que la experiencia de emprender no se valora únicamente a partir de los resultados del negocio, también desde la satisfacción que las mujeres encuentran en su desarrollo empresarial.

“La productividad no solo se mide por cuánto logra una empresa, sino por las condiciones que construye para que las personas puedan hacer mejor su trabajo. Para quienes lideran una organización, esto implica mirar más allá de los resultados inmediatos y poner atención en cómo se desarrolla el talento, cómo se fortalece la confianza y qué cultura se genera alrededor del negocio”, señala Marlene García, directora general de CONTPAQi.

La organización del trabajo es uno de los ámbitos donde esta visión comienza a tomar forma. De acuerdo con CONTPAQi, 67 % de las emprendedoras prioriza el equilibrio entre vida y trabajo.

Estas modalidades laborales responden a distintas necesidades: 55 % de las empresas trabaja de manera presencial y 36 % bajo un esquema híbrido. Más que privilegiar un solo modelo, la flexibilidad implica encontrar la forma de trabajo que mejor se adapte a cada operación. Investigaciones señalan que estos esquemas pueden favorecer la autonomía y la concentración, siempre que estén acompañados de reglas claras, comunicación constante y coordinación entre los equipos.

Para las MiPyMEs, la flexibilidad se convierte así en una capacidad de gestión: definir objetivos y responsabilidades, mantener una comunicación clara y apoyarse en procesos y herramientas que faciliten la coordinación. De esta manera, cada empresa puede adaptar su forma de trabajar mientras mantiene alineadas las prioridades del negocio y las necesidades de sus equipos.

Además de la flexibilidad, las emprendedoras comienzan a incorporar acciones específicas para cuidar la experiencia de sus colaboradores. 51 % impulsa iniciativas relacionadas con el bienestar emocional, entre ellas apoyo psicológico, manejo del estrés y celebraciones que fortalecen el sentido de pertenencia.

A ello se suma que 87 % de las emprendedoras percibe a sus colaboradores como felices o muy felices en su trabajo. Si bien se trata de la visión de quienes lideran los negocios, esta percepción habla de una mayor atención a la experiencia de los equipos dentro de la gestión empresarial. Escuchar, reconocer las aportaciones y establecer responsabilidades claras son decisiones cotidianas que permiten integrar el bienestar a la cultura de cada empresa.

“La flexibilidad funciona cuando tiene un propósito claro dentro de la empresa. Gestionar por objetivos, construir confianza y establecer acuerdos permite dar autonomía a las personas sin perder coordinación sobre las prioridades del negocio. Ese equilibrio es clave para crear formas de trabajo sostenibles, capaces de acompañar el crecimiento de la empresa y el bienestar de quienes la hacen posible”, agrega García.

La experiencia de las mujeres emprendedoras muestra que la manera de liderar una empresa también está evolucionando. Más allá de administrar recursos y cumplir objetivos, dirigir un negocio implica tomar decisiones sobre cómo se organiza el trabajo y qué entorno se construye alrededor de las personas que hacen posible su operación.

En las PyMEs lideradas por mujeres, cuidar al talento y alcanzar resultados forman parte de una misma conversación empresarial. Integrar el bienestar a la gestión permite construir condiciones para que las personas desarrollen sus capacidades, y para que el negocio sostenga su crecimiento. Así, productividad y bienestar dejan de ocupar espacios separados y se convierten en elementos de una misma visión de largo plazo.